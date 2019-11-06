Bebeğinizin diş çıkarması oldukça zor bir süreçten geçmektedir. Diş çıkarması döneminde bebeğiniz huzursuz olur aynı zamanda sizde huzursuz ve mutsuz olursunuz. Genellikle 6,7 aylık iken ilk dişlerinin çıktığını görürüz. istisnai durumlarda ise 12,16 ay da diş çıkarması görülebilir. Bu süreçte bahsettiğimiz gibi anneler fazlasıyla zorlanır. Bu zor durumun önüne geçmek adına hazırlamış olduğumuz haberde bebeğiniz daha rahat diş çıkarabilecek. Ve aynı zamanda bebeğinizin dişi nasıl çıkar, belirtileri nedir? Gibi sorularında cevabını bulacaksınız.

Bebeğiniz ne zaman diş çıkarır?

Bebeğinizin diş çıkarma süreci 6 veya 7 aylık iken başlar bazı durumlarda 12. ayda veya 16. ayda da görülebilir. 27. veya 29. ayda bebeğin diş çıkarma süreci sona ermektedir.

Diş çıkarma belirtileri;

Bu süreçte bebeğinizin huzursuz olduğunu kabullenmek gerekir. Bu dönemle beraber uyku problemi, ellerini ısırma, tükürük artması, iştahsızlık, ağız çevresinde hafif dökülme gibi sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu durumda bebeğiniz diş çıkarmaya başlar.

Bebeğinizin diş çıkarması için yapılması gerekenler;

Bu dönemde bebeğinizin diş etleri hassas olur ve sürekli kaşınır bunun için öncelikle sıcak besinlerden uzak tutun gerekirse soğuk besinler yedirmeye çalışın. Su içmesine büyük önem verin aynı zamanda evde kendi ellerinizle sıkmış olduğunuz meyve sularına da yer verebilirsiniz. Bahsetmiş olduğumuz gibi bebeğinizin diş eti bu süreçte kaşınır yapmanız gereken evde verebileceğiniz soğuk buz veya bisküvi çeşitleri bu durum bebeğinizin besinleri kemirerek diş etinin kaşınmasının önüne geçilmeyi sağlar.