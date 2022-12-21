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Bebeğini sokağa bırakan kadın eşinden korkmuş!

Burdur'da sokağa terk edilen kız bebeğin annesi olduğu belirlenen 33 yaşındaki M.Y., ifadesinde; eşinden korktuğu için tek başına doğum yaptığını ve çocuğu komşusunun evinin önüne bıraktığını söyledi

Giriş: 21.12.2022 - 14:49 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika Haberleri: Burdur'da bebeğini sokağa bırakan kadın ifade verdi: Eşinden korkmuş!
DHA

Burdur'un Karacaören köyünde oturan Mehmet Mustafa Taşlıoğlu, 19 Aralık sabahı evinin önünde battaniyeye sarılı bir bebek gördü.

BEBEK TEDAVİ ALTINA ALINDI

DHA'da yer alan habere göre çağrılan ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bebeğin hipotermi geçirdiği belirlendi. Yeni doğan kız bebek, buradaki ilk tedavisinin ardından Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde kuvöze alınan bebeğe antibiyotik tedavisi uygulanıyor.

ANNENİN KİM OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Çalışma başlatan jandarma, bebeği doğurup, sokağa terk eden kişinin M.Y. (33) olduğu belirledi. Ekiplerce dün gözaltına alınan, evli ve 3 çocuğu daha olan M.Y. ifadesinde, bebeğin eşinden olduğunu belirtti.

EŞİNDEN KORKUP KOMŞUSUNUN KAPISINA BIRAKMIŞ

Eşinden korktuğu için tek başına dünyaya getirdiği bebeği, bakabileceğini düşündüğü komşusunun evinin önüne bıraktığını anlatan M.Y., ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

Bebeğin tedavisinin ardından aileye teslim edileceği bildirildi.

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