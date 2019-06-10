10 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Adana'da 18 Kasım 2018'de, nikahsız yaşadığı İlhami K.'nin eski eşiyle görüştüğünü ve kendisiyle ilgilenmediğini gerekçe göstererek cinnet getirdiği iddia edilen Aysel Yıldırım, bir yaşındaki bebeğini döverek öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmıştı.
İLK DURUŞMASI GÖRÜLDÜ
Adana'da 15 aylık kızını darbederek öldürdüğü ileri sürülen kadın hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü. Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu Aysel Yıldırım ile avukatı katıldı. Duruşma salonuna ağlayarak gelen sanığa, mahkeme başkanı iddianameyi okuyup yasal haklarını hatırlattı.
"DOĞUM SENDROMUNA GİRDİM"
AA'daki habere göre daha sonra savunmasını yapan Yıldırım, İlhami K. ile nikahsız birlikte yaşadıklarını belirterek, olaydan bir süre önce oğlunu dünyaya getirdiğini ve "doğum sendromuna" girip psikolojisinin bozulduğunu öne sürdü.
"ÖLDÜRMEM SÖZ KONUSU OLAMAZ"
Olay günü 20 günlük bebeğinin ağlaması ve kızı Emine'nin yaramazlık yapması üzerine birkaç tokat vurduğunu belirten Yıldırım, "Tokatın dışında kızımı darbetmem söz konusu değildir. Evde kızım oyun oynarken kilitlendi. Eşimi aradım hemen durumu 112 Acil Servise bildirdik. Sağlık görevlileri kızımın öldüğünü söyledi. Ben bir anneyim kızımı öldürmem gibi bir durum söz konusu olamaz" dedi.
ÇELİŞKİLİ İFADELER HATIRLATILDI
Emniyet Müdürlüğü, cumhuriyet savcılığı ve nöbetçi sulh ceza hakimliğinde verdiği savunmalarındaki çelişkiler hatırlatılan Yıldırım, "Kızım bazen oyun oynarken kafasını kapıya çarpıyordu. O yüzden yüzünde morluklar vardı. Kesinlikle kızımın sırt üstü yatarken karnına basmadım. Böyle bir şey de söylemedim. Çok pişmanım, böyle olmasını istemezdim" diye konuştu.
"TEDAVİ EVRAKLARI DEĞERLENDİRİLSİN"
Sanığın avukatı da müvekkilinin 2009 yılında Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde tedavi gördüğünü ancak ilaç tedavisini kabul etmediğini belirterek, "Müvekkilimin cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığı yönünde önceki görmüş olduğu tedavi evrakları da değerlendirilerek rapor aldırılmasını talep ediyoruz" ifadesini kullandı.
Mahkeme heyeti, sanık Yıldırım'ın tutukluluğunun devamına, cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi için Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilerek rapor aldırılmasına karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.
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