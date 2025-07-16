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        Haberler Bilgi Ekonomi BDDK KREDİ KARTI VE KREDİ BORCU YAPILANDIRMA 2025: BDDK kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kimleri kapsıyor?

        BDDK kredi kartı ve kredi borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kimleri kapsıyor, faiz oranı kaç?

        Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmaları ile ilgili değişikliğe gidildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmalarının kapsamını genişletti. Kurumdan yapılan açıklamada; BDDK'nin, bireysel kredi kartları ve ihtiyaç kredilerinin borç bakiyelerinin 48 ay ile yapılandırılmasını uygun bulduğu belirtilerek, vade ve başvuru süreleri kısaltıldığı ve daha az maliyetli hızlı bir sürecin öngörüldüğü aktarıldı. Peki, kredi kartı ve kredi borcu yapılandırma başvurusu başladı mı, taksitlendirme nasıl yapılır, şartları neler, kimleri kapsıyor, faiz oranı kaç? İşte BDDK kararı ile 2025 kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırma kapsamı ve şartları.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2025 - 15:30 Güncelleme: 16.07.2025 - 15:30
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        • 1

          Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmalarının kapsamını genişletti. BDDK kararı sonrası Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcu yapılandırma başvuru tarihleri, şartları, kapsamı, faiz oranı ve vade süresi gündemde en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Kurumdan yapılan açıklamada, bireysel müşterilerin 3 ay içerisinde yapılandırma başvurusunda bulunması gerektiği belirtildi. Karara göre, bireysel kredi kartları ve ihtiyaç kredilerinin borç bakiyeleri 48 ay ile yapılandırılacak olup başvurular bankalar üzerinden alınacak. Peki, 2025 kredi kartı ve kredi borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kimleri kapsıyor, faiz oranı kaç? İşte BDKK kararının ayrıntıları...

        • 2

          KREDİ KARTI VE İHTİYAÇ KREDİSİ YAPILANDIRMA KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

          Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmalarının kapsamını genişletti.

          Kurumdan yapılan açıklamada, BDDK'nin, bireysel kredi kartları ve ihtiyaç kredilerinin borç bakiyelerinin 48 ay ile yapılandırılmasını uygun bulduğu belirtilerek, vade ve başvuru süreleri kısaltıldığı ve daha az maliyetli hızlı bir sürecin öngörüldüğü aktarıldı.

        • 3

          KREDİ KARTI VE KREDİ BORCU YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NE ZAMAN?

          Bu yapılandırma için bireysel müşterilerin 3 ay içerisinde yapılandırma başvurusunda bulunması gerektiği belirtilen açıklamada, "Yapılandırmadan dönem borcunu kısmen ya da tamamen ödeyemeyen bireysel kredi kartı müşterileri, anapara ve/veya faiz ödemeleri geciken ihtiyaç kredisi müşterileri, daha önce yeniden yapılandırılmış bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi müşterileri yararlanabilecektir." denildi.

          Açıklamada, kredi kartlarının yapılandırılmasında borcun yarısı ödeninceye kadar ilgili banka tarafından kartların limitinin artırılmayacağı, ihtiyaç kredilerinin yapılandırılmasında ise mevcut borç bakiyesini aşacak bir kredi kullandırılmayacağı vurgulandı.

        • 4

          KREDİ KARTI BORCU İÇİN AZAMİ FAİZ ORANI NE KADAR?

          Alınan karar kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) da kredi kartı yapılandırma işlemlerine uygulanacak azami faiz oranını yüzde 3,11 olarak belirlediği aktarıldı.

        • 5

          KREDİ KARTI VE İHTİYAÇ KREDİSİ BORCU YAPILANDIRMA ŞARTLARI NELER?

          Açıklamada, BDDK'nin yeni kararının daha öncekine göre içerdiği değişikliklere ilişkin şu bilgiler verildi:

          "Kredi kartı yapılandırmasında artık sadece asgari tutarı ödenmeyen değil, dönem borcu kısmen ya da tamamı ödenmeyen bireysel kartlar da yapılandırmaya konu olabilecek.

          İhtiyaç kredisi yapılandırmasında gecikme süresi artık '30 günü aşan' değil, 'her türlü gecikmiş ödeme' olarak güncellendi.

          Hem kredi kartları hem ihtiyaç kredileri açısından; yapılandırma kapsamı, daha önce karar tarihindeki borç bakiyesiyken; artık yapılandırma tarihindeki borç bakiyesi esas alınacak ve gecikmesi olmasa bile karar tarihinden önce yeniden yapılandırılan krediler tekrar yapılandırılabilecektir."

        • 6

          KREDİ BORCU YAPILANDIRMA NASIL YAPILIR?

          Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcu yapılandırma başvuruları, bankalar üzerinden gerçekleşecek.

          Başvurular, ilgili bankaların şubelerinden, mobil bankacılık uygulamalarından ya da internet bankacılığı üzerinden yapılabilecek.

          Yapılandırma başvurusu olumlu sonuçlanan kullanıcılarla yapılandırma sözleşmesi imzalanacak.

        • 7

          KREDİ KARTI BORCU YAPILANDIRMA DÜZENLEMESİ RESMİ GAZETE'DE

          Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

          Buna göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Kararının 1’inci maddesi uyarınca kredi kartı borçlarının yapılandırılması halinde uygulanacak aylık akdi faiz oranı, Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hesaplanarak ilan edilen aylık referans oranı aşamayacak.

          Söz konusu işlemlerde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı ise bu Tebliğin 5’inci maddesi kapsamında belirlenen en yüksek gecikme faiz oranıyla sınırlı olacak.

          Bu maddede yer alan faiz oranı ve gecikme faiz oranı ibareleri, katılım bankaları için sırasıyla kâr payı oranı ve gecikme cezası oranı olarak uygulanacak.

        • 8
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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