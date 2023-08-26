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        Haberler Ekonomi Emlak BDDK'dan konut kredisi düzenlemesi! Konut kredisi şartları değişti mi? - Emlak Haberleri

        BDDK'dan konut kredisi düzenlemesi

         Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) konut kredilerinde ve konut teminatlı kredilerde uygulanacak kredi değer oranlarında değişikliğe gitti. Karara göre, 5 milyon TL değerindeki bir evi, ikinci tapulu evi olarak alacak olanlara evin değerinin yüzde 22,5'i kadar kredi kullandırılabilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 12:19 Güncelleme: 26.08.2023 - 12:19
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        BDDK'dan konut kredisi düzenlemesi
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        BDDK'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik koordineli makro ihtiyati tedbirler kapsamında, ikinci ve sonrası konut alımında tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının malik olduğu en az bir konutunun bulunması halinde konut kredisi değer oranı yüzde 75 daraltılacak.

        Karara göre, 5 milyon TL değerindeki bir evi, ikinci tapulu evi olarak alacak olanlara evin değerinin yüzde 22,5'i kadar kredi kullandırılabilecek.

        Söz konusu kişilere konut edinmeleri amacıyla kullandırılacak ikamet amaçlı gayrimenkul ipoteği ile teminatlandırılan kredilere sermaye yeterliliği hesaplamasında da (standart yaklaşım kullanılarak hesaplanan) yüzde 35 risk ağırlığı yerine yüzde 150 risk ağırlığı uygulanacak.

        İlk konut alımlarında ise kredi değer oranlarında bir değişiklik olmayacak.

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        Haberi Hazırlayan: Selim Karahan
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