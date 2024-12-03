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        Haberler Dünya BBC 100 Kadın listesinde Türkiye'den tek isim yer aldı | Dış Haberler

        BBC 100 Kadın listesinde Türkiye'den tek isim yer aldı

        BBC, her yıl dünyanın dört bir yanından ilham kaynağı ve etkili olan 100 kadını içeren bir liste açıklıyor. BBC 100 Kadın 2024 listesinde, Türkiye'den yer alan tek isim iklim aktivisti Nejla Işık oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2024 - 10:10 Güncelleme: 03.12.2024 - 10:10
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        BBC 100 Kadın listesinde tek Türk
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        BBC, geleneksel olarak hazırladığı dünyada ilham kaynağı olan "Yılın 100 Kadını" listesini paylaştı. BBC'nin 2024 100 Kadın listesinde, Türkiye'den bir isim yer aldı.

        Listede Nobel Barış Ödülü'nü kazanan Nadia Murad, Fransa'da yıllardır eşi tarafından uyuşturularak başka erkeklerin tecavüze uğradığı ortaya çıkan ve bu konuda kamusal alanda mücadele yürüten Gisèle Pelicot ve Türkiye'den iklim aktivisti Nejla Işık yer aldı.

        NEJLA IŞIK KİMDİR?

        2023 Temmuz ayında Muğla İkizköy'deki kömür maden sahasının genişletilmesi için Akbelen Ormanı'nda yapılan ağaç kesimine karşı uzun süre eylem yapılmıştı. Nejla Işık, bu süreçte Akbelen Ormanı'nda ağaç kesimine karşı tutulan nöbetlere destek vermişti.

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        2024 yerel seçimlerinde Muğla'nın İkizköy mahallesinin muhtarı seçilen çiftçi Nejla Işık, 5 yıldır ağaç kesimine karşı mücadele veriyor.

        BBC 100 KADIN LİSTESİ NEDİR?

        İngiliz yayın kuruluşu BBC, her yıl dünyanın dört bir yanından ilham kaynağı ve etkili olan 100 kadını içeren bir liste açıklıyor.

        Bu yılın kadınlar üzerindeki etkisini, dünyaları değişirken toplumsal değişiklik yaratmaya çalışan kadınları kutlayarak vurguluyor. Bu liste iklim acil durumunun etkilerini araştırma hedefini de koruyor ve kendi toplumlarında iklim krizinin etkileri ile mücadele eden öncülere dikkat çekiyor.

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