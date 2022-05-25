Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında İstanbulspor, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-2 mağlup etti.

İstanbulspor'un gollerini 16. dakikada Ferhat Yazgan, 63. dakikada Rroca, 75. dakikada Ethemi, 86. dakikada Muammer kaydetti.

BB Erzurumspor'un golleri ise 80 ve 90+6'da Eren Tozlu'dan geldi.