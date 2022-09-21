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SHOW TV’nin Ay Yapım imzalı ilgiyle izlenen dizisi ‘Baba’nın yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Aylar sonra Büşra’nın karşısına çıkan 'İlhan', özlemini dile getirirken gözyaşlarını tutmakta zorlanan 'Büşra', 'İlhan’ı affetmiyor.

'BABA’NIN 16'NCI BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kendisini alıkoyan adamların elinden kurtulmayı başaran 'Emin Saruhanlı', kaçarken trafik kazası geçirdi. Kaza sonrası hiçbir şey hatırlamayan 'Emin' kayboldu. 'Kadir' ile 'İlhan', 'Büşra’yı 'Ahmet’in elinden kurtardı. 'Büşra', 'Emin’in kaybolmasında 'İlhan’ın da parmağı olduğu için onu terk etti. 'Yaşar Saruhanlı' girdiği ameliyatta hayatını kaybetti. Birden bire hayatları altüst olan Saruhanlı Ailesi’ni ayakta tutmaya çalışan yine 'Kadir' oldu. Bir yandan ailesini geçindiren bir yandan da babasını arayan Kadir için hiçbir şey eskisi gibi değildi. Saruhanlı Ailesi’nin yolu 'Hacı Selahattin’in kontrolünde olan bir köye düştü. 'Kadir', 'Ceyhun' ve 'Servet' buradaki çöp tesisinde çalışmaya başladı. Gündüzleri çöp tesisinde çalışan, geceleri ise taksiye çıkarak 'Emin’i arayan Kadir sonunda bir camide babasının izine rastladı. Etkileyici bölümün finalinde ise 'Hacı Selahattin', kendisine karşı çıktığı için 'Kadir’i açıkça tehdit etti. Bu sırada 'Kadir’in karşısına bir gece barda tanışıp yakınlaştığı gizemli kadın çıktı. Üstelik bu kadın, Selahattin'in dul geliniydi. Seyirciyi şoke eden bu gelişmenin ardından yeni bölüm heyecanla bekleniyor.

Başrollerinde Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş’ın yer aldığı ‘Baba’nın senaryosunu Gökhan Horzum kaleme alırken, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak üstleniyor.

‘Baba’ yeni bölümüyle 27 Eylül Salı akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de...