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        Haberler Gündem Bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı - Güncel haberler

        Bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı

        Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bolu ve Karabük için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 20:15 Güncelleme: 01.05.2025 - 20:15
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        Bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bolu ve Karabük'te görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların, gece saatlerine kadar etkili olmasının beklendiği bildirildi.

        Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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