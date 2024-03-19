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        Haberler Gündem Güncel Bazı bakanlık ve kurumlarda atama kararları Resmi Gazete'de

        Bazı bakanlık ve kurumlarda atama kararları Resmi Gazete'de

        Cumhurbaşkanlığı tarafından bazı bakanlık ve kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yer aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 00:56 Güncelleme: 19.03.2024 - 00:56
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        Bazı bakanlık ve kurumlarda atama kararları
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        Bazı bakanlık ve kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Buna göre, 3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince, Devlet Arşivleri Genel Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına Murat Yıldız, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına ise Abdülhamit Tüfekçioğlu atandı.

        AA'nın haberine göre; ayrıca aynı sayılı kararnamenin aynı maddeleri kapsamında;

        Milli Eğitim Bakanlığı Rize Milli Eğitim Müdürü Engin Emen görevden alınırken, bu suretle boşala Rize Milli Eğitim Müdürlüğüne Yusuf Tüfekçi getirildi.

        Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğüne Şali Yıldırım, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğüne ise Rıza Uçan atandı.

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