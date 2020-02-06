İHA

Olay, saat 00.45 sularında Bayrampaşa Orta Mahalle Maltepe Caddesi'ndeki çamaşır yıkama fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çamaşır yıkama fabrikasındaki buhar kazanı henüz bilinmeyen nedenle patladı. Büyük bir gürültüyle patlayan kazanda yangın çıktı, patlamada 1 işçi yaralandı.

Patlamanın ihbarı edilmesiyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. İHA'nın haberine göre; itfaiye ekipleri patlama nedeniyle çıkan yangını kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışmaları yaptı. Patlama nedeniyle iş yerinde hasar meydana geldi.