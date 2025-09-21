Habertürk
        Bayrampaşa Belediyesi'nde Başkanvekilliği seçimi | Son dakika haberleri

        Bayrampaşa'da kuradan CHP çıktı

        Bayrampaşa Belediyesi'nde başkan vekilliği seçimini CHP kazandı. 5.turda kura çekimi ile başkan vekili CHP'nin adayı İbrahim Kahraman oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2025 - 10:29 Güncelleme: 21.09.2025 - 16:50
        Bayrampaşa'da kuradan CHP çıktı
        Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde, Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılması dolayısıyla yapılan seçimde, CHP adayı İbrahim Kahraman kura ile başkan vekilli seçildi.

        AA'da yer alan habere göre Bayrampaşa Belediye Meclisi, Meclis 1. Başkanvekili İbrahim Kahraman başkanlığında belediye binasındaki meclis salonunda toplandı.

        Toplantıda, başkan vekili seçimi için CHP Grubunca Meclis Üyesi İbrahim Kahraman, AK Parti ve MHP Grubunca ise AK Parti Meclis Üyesi İbrahim Akın aday gösterildi.

        Gizli oylamada adaylar için ilk iki turda, 3'te 2 salt çoğunluğa tekabül eden 26 sayısı arandı.

        İlk turda Cumhur İttifakı adayı Akın 19, CHP adayı Kahraman ise 18 oy aldı. İkinci turda ise Akın'ın isminin yazılı olduğu bir oy pusulasında mührün yanlış yere vurulduğu gerekçesiyle 1 oyun geçersiz sayılması üzerine Akın ve Kahraman 18’er oy aldı.

        Üçüncü tur oylamada ise meclis üye tam sayısının yarısından bir fazla oy oranı olan 20 sayısı arandı. Bu turda da Cumhur İttifakı adayı Akın'a verilen 1 oy yazım yanlışı gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Üçüncü turda Cumhur İttifakı adayı İbrahim Akın 18, CHP adayı İbrahim Kahraman 18 oyda kaldı.

        "KISA ÇİZGİ GEÇERSİZ, KARALAMA GEÇERLİ SAYILDI"

        Dördüncü turda Cumhur İttifakı adayı Akın'a verilen bir oy, pusula üzerinde çizgi bulunduğu gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

        AK Parti Grubu ise bir oy pusulasında önce "Akın", sonra karalanarak "Kahraman" yazıldığını belirterek, CHP adayı Kahraman lehine sayılan pusulanın geçersiz sayılması yönünde itirazda bulundu. Oturumu yöneten CHP'li Kahraman itirazı kabul etmedi. Bu kararla Akın ve Kahraman 18 oyda kalırken, yaşanan tartışma üzerine oturuma ara verildi.

        Daha sonra AK Parti grup yönetiminin verdiği itiraz dilekçelerinin, mecliste okunmasının ardından kura çekimi yapıldı.

        Meclis 1. Başkanvekili de olan CHP'li Kahraman, adayların isimlerinin yazıldığı kağıtların bulunduğu torbadan çekim yaptı. Kurada kendi ismi çıktı.

        Kura sonrası CHP'li ve AK Partili üyeler arasında kısa süreli arbede yaşandı.

        ÖZEL'DEN AÇIKLAMA

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bayrampaşa Belediye Başkanvekili seçimi ilişkin, "Bayrampaşa'nın iradesi zaten CHP'ydi. Kurayla da olsa hak yerini buldu." dedi.

        Özel, Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nda, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçiminde oyunu kullanmadan önce, gazetecilerin, Bayrampaşa Belediye Başkanvekili seçimine ilişkin sorusunu yanıtladı.

        Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yerine başkanvekili seçimi için belediye meclisinde seçim yapıldığını aktaran Özel, "Bayrampaşa'da büyük bir haksızlık, büyük bir kötü niyet ve bir siyasi kapkaç olayı, CHP grubunun sımsıkı durması ve daha sonra da diğer tarafın bütün müdahalelerine rağmen bir üyenin vicdanıyla davranması sonucunda kuraya kaldı. Kurada da hak yerini buldu." değerlendirmesinde bulundu.

        CHP adayının belediye başkanvekili seçildiğini anımsatan Özel, "Belediye Başkanımızın özgürlüğü açısından da çok önemlidir bu sonuç. Hayırlı uğurlu olsun. Bayrampaşa'nın iradesi zaten CHP'ydi. Kurayla da olsa hak yerini buldu." ifadesini kullandı.

