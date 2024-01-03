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        Haberler Gündem Güncel Bayrampaşa Belediyesi binasının arşiv bölümünde yangın çıktı! Ekipler müdahale ediyor

        Bayrampaşa Belediyesi'nde çıkan yangın söndürüldü

        İstanbul'da Bayrampaşa Belediye binasının arşiv bölümünde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken binadakiler tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 15:27 Güncelleme: 03.01.2024 - 16:18
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        Belediye binasındaki yangın söndürüldü
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        Bayrampaşa Belediyesi binasının arşiv bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        AA'da yer alan habere göre Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde, belediyeye ait binanın ikinci katındaki arşiv bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Binadakiler tahliye edilirken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Sağlık ekiplerince dumandan etkilenen bazı kişilere müdahale edildi.

        Bu arada, itfaiye araçlarının caddeye girişini engelleyen park halindeki araçlar çekiciyle kaldırıldı.

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