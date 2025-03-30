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        Bayramı silahla kutladılar!

        Giresun Valiliği, havaya silahla ateş etme görüntüsünü sosyal medyada paylaşan 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 23:43 Güncelleme: 30.03.2025 - 23:43
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        Bayramı silahla kutladılar!
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        Giresun Valiliği sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, uyarılara rağmen meskun mahalde silahla ateş açarak bayram kutlaması yapan ve bunu sosyal medyada paylaşan kişilerin jandarma tarafından tespit edildiği belirtildi.

        Paylaşımda, bu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldığı bilgisi verilerek, "Havaya ateş açmak bir eğlence değil, suçtur. Gereği yapılmıştır." ifadesi kullanıldı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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