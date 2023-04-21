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Bayramda AVM'ler açık mı, kapalı mı? 2023 Ramazan Bayramı'nda alışveriş merkezi AVM'ler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kaça kadar açık olacak?

Bayramda AVM'ler açık mı kapalı mı?

Ramazan Bayramı, 21 Nisan 2023 Cuma günü itibarı ile başladı. bayramda AVM'ye gidecek olanlar alışveriş merkezlerinin çalışma saatleri hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Bilindiği üzere, bayramlarda AVM'lerin çalışma saatleri değişiklik gösterebiliyor. Peki, bayramda AVM'ler açık mı oluyor kapalı mı oluyor? İşte, Ramazan Bayramı'nda AVM'lerin çalışma saatleri ile ilgili son gelişmeler...

Giriş: 21.04.2023 - 22:51 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Heyecanla beklenen 2023 Ramazan Bayramı başladı. 21 Nisan 2023 Cuma günü itibarı ile bayramın ilk günü kutlanıyor. Bayram nedeniyle birçok yer ve işletme resmi tatilde olurken AVM'lerin çalışma saatleri de en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz bayramların ilk gününde AVM'lerin çalışma saatleri değişiklik gösteriyordu. Peki, bu yıl bayramın ilk günü ve diğer günlerinde AVM'ler açık mı kapalı mı? Ramazan Bayramı süresince AVM'ler kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? İşte, detaylar...

  • BAYRAMDA ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ AÇIK MI?

    Alışveriş merkezleri, aksi bir karar alınmadığı takdirde bayram boyunca hizmet veriyor. Ancak, AVM'ler bayramın ilk günlerinde daha geç açılıyor.

  • BAYRAMDA AVM'LER KAÇTA AÇILIYOR VE KAÇTA KAPANIYOR?

    Ramazan Bayramı'nın ilk günü bazı AVM'ler saat 12.00 ya da 13.00'te açılacak. Bu nedenle AVM ziyaretlerinizden önce en doğru açılış ve kapanış saatlerini öğrenmek ve mağduriyet yaşamamak için gideceğiniz mağazayı veya AVM'yi arayarak bilgi edinmeniz daha sağlıklı olacaktır.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
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