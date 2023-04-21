Bayramda AVM'ler açık mı kapalı mı?

Heyecanla beklenen 2023 Ramazan Bayramı başladı. 21 Nisan 2023 Cuma günü itibarı ile bayramın ilk günü kutlanıyor. Bayram nedeniyle birçok yer ve işletme resmi tatilde olurken AVM'lerin çalışma saatleri de en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz bayramların ilk gününde AVM'lerin çalışma saatleri değişiklik gösteriyordu. Peki, bu yıl bayramın ilk günü ve diğer günlerinde AVM'ler açık mı kapalı mı? Ramazan Bayramı süresince AVM'ler kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? İşte, detaylar...