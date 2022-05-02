Ramazan Bayramı'nın ilk günü 2 Mayıs Pazartesi itibarıyla başladı. Ramazan Bayramı sebebiyle pek çok kurum ve kuruluşun resmi tatil olması AVM'lerin açık olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi. Peki, 2, 3, 4 Mayıs'ta AVM'ler açık mı, alışveriş merkezleri bayramda çalışıyor mu? İşte, konuyla ilgili merak edilenler...