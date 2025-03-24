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        Haberler Bilgi Yaşam Bayram tatili kaç gün? Ramazan Bayramı ne zaman, uzatılacak mı, 9 gün mü olacak?

        Bayram tatili kaç gün? Ramazan Bayramı ne zaman, uzatılacak mı, 9 gün mü olacak?

        Ramazan Bayramı tatili için geri sayım başladı. Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram tatili ile ilgili açıklama yapıp yapmayacağı merak ediliyor. Ramazan Bayramının arefe günü bu yıl 29 Mart Cumartesi olacak. Bayram tatilinin 9 gün olabilmesi için Çarşamba, Perşembe ve Cuma günlerinin de tatil olarak ilan edilmesi gerekmektedir. Peki Bayram tatili kaç gün? Ramazan Bayramı ne zaman, uzatılacak mı, 9 gün mü olacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2025 - 10:55 Güncelleme: 24.03.2025 - 10:55
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        • 1

          Bayram tatili süresi araştırılıyor. Geçmiş bayramlarda tatil süresi 9 güne çıkarken bu seneki Ramazan Bayramı tatil süresinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı merak konusu. Bu yıl Ramazan Bayramı, ara tatil dönemini de içerisinde yer barındıracak. Ara tatil, 26 Mart Cuma günü okulların tatil olmasıyla başlayacak. 7 Nisan Pazartesi günü ise okullar yeniden başlayacak. Peki Bayram tatili kaç gün? Ramazan Bayramı ne zaman, uzatılacak mı, 9 gün mü olacak?

        • 2

          RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, KAÇ GÜN KALDI?

          Ramazan Bayramı 30 Mart'ta başlayacak. 1 Nisan'da sona erecek. Ramazan Bayramı'na bugünden (24 Mart) itibaren 6 gün kaldı.

          AREFE: 29 Mart 2025 Cumartesi

          1.GÜN: 30 Mart 2025 Pazar

          2.GÜN: 31 Mart 2025 Pazartesi

          3 GÜN: 1 Nisan 2025 Salı

        • 3

          BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

          Ramazan Bayramı tatili, Arefe gününün 13:00'ten sonra tatil olmasıyla birlikte toplam 3 ,5 gün sürecek. Zaman zaman hafta sonu ile birleştirilen bayram günleri bu kez pazar gününden başladığı için gündemde tatil uzatma gibi bir çalışma bulunmuyor.

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