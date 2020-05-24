Bin damla serilsin yüreğine, bin mutluluk dolsun gönlüne, bütün hayallerin gerçek olsun, duaların kabul olsun bu bayramda... Ramazan Bayramın mübarek olsun!

Dualarım sizinle bir dahaki Ramazan Bayramı'nda güzel anılara imza atmak dileği ile Ramazan Bayramınız Hayırlı Olsun.