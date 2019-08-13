Bayramın günü yaşanan av tüfeği facialarının ilki Gaziantep'te yaşandı. İslahiye ilçesinde, K.F.'nin (16) bayram ziyaretine geldiği evde bulup, oynadığı av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu kuzeni Hava Nur Fillik (13) vuruldu.

Olay, dün gece, ilçe merkezine 14 kilometre uzaklıktaki Köklü Mahallesi'nde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, Kurban Bayramı ziyareti için geldiği evde, duvarda asılı av tüfeğiyle oynayan K.F., iddiaya göre, silahın kazara ateş almasıyla kuzeni Hava Nur Fillik'i vurdu.

Aile bireylerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, Fillik'in ağır yaralı olduğunu belirledi. Ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürülen Fillik, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Hava Nur Fillik'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi. Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturmayı sürdürdüğü belirtildi.

DOMUZ NÖBETİNDE AKILALMAZ ÖLÜM!

Uşak'ta sebze bahçesine zarar veren domuzlara karşı ağaçta nöbet tutarken düşmesi sonucu tüfeği ateş alan genç öldü.

AA'nın haberine göre, merkeze bağlı Sorkun köyü Hacı Bekirler Mahallesi'nde yaşayan Tahsin Sepet (23),arazisine zarar veren yaban domuzlarına karşı tüfeğiyle bahçesindeki ağaca çıkarak nöbet tutmaya başladı. Bir anda dengesini kaybederek ağaçtan düşen Tahsin Sepet'in elindeki tüfek ateş aldı.

Ağır yaralanan Sepet, silah sesini duyarak bahçeye gelen köy sakinleri tarafından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sepet, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, Sepet'in cesedi otopsi için İzmir Adlı Tıp Kurumuna gönderildi.

İNCELEDİĞ AV TÜFEĞİ ATEŞ ALDI

Adıyaman’ın Gerger ilçesine bağlı Gölyurt Köyünde evde bulunan av tüfeğini inceleyen şahıs, tüfeğin ateş alarak çenesinden vurulması sonucu hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre, Gerger ilçesine bağlı Gölyurt Köyünde ikamet eden 48 yaşındaki Yusuf Akburak, evde bulunan pompalı av tüfeğini eline alarak inceledi. Akburak’ın tüfeği incelediği esnada tüfek aniden ateş aldı. Çenesinden vurulan Akburak, kanlar içerisinde yere yığılırken silah sesi ile odaya koşan aile durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yusuf Akburak, Gerger İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Akburak, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.