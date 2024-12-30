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        Haberler Gündem Çevre Bayırköy'de Trabzon Cennet Hurması fidanı dağıtıldı | Son dakika haberleri

        Bayırköy Belediyesi ücretsiz Trabzon Cennet Hurması fidanı dağıttı

        Bilecik'in Bayırköy Belde Belediyesi, vatandaşlara ücretsiz Trabzon Cennet Hurması fidanı dağıttı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 13:05 Güncelleme: 30.12.2024 - 13:05
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        Bayırköy'de Trabzon Cennet Hurması fidanı dağıtıldı
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        Bilecik'in Bayırköy Belde Belediyesi, belediye binası önünde vatandaşlara ücretsiz Trabzon Cennet Hurması fidanı dağıttı.

        Başkan Aykut Dilsiz, fidan dağıtımıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

        "Beldemizde çiftçilerimizin tarımsal gelirini yükseltip, meyveciliğin artırılması ve aile bütçelerine katkı sağlayarak ekonomiye katkı sağlayan cennet hurması fidan dağıtımını bugün belediyemiz önünde gerçekleştirdik. Tarım İl Müdürlüğünden, Ziraat Teknikeri İlyas Balı'nın doğru fidan dikimi ile ilgili bilgilendirmesinden sonra fidanlar vatandaşlara teslim edildi. Cennet Hurması fidanlarının üreticilerimize hayırlı olmasını dilerken, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

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