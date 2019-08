Farklı şarkı söyleme tarzıyla, sesiyle ve sahnedeki duruşuyla Popstar programının unutulmaz isimlerinden biri haline gelmiş Bayhan Gürhan yeni şarkılarıyla müzik dünyasındaki varlığını sürdürüyor. Peki Bayhan kimdir? Bayhan Gürhan kaç yaşındadır? İşte yanıtı...

BAYHAN KİMDİR?

Bayhan, 14 Mart 1980 Adana doğumlu Türk söz yazarı ve müzisyendir. 2003 yılında düzenlenen Ercan Saatçi, Deniz Seki ve Armağan Çağlayan'ın jüriliğini yapmış olduğu Kanal D'de yayınlanan Popstar yarışmasında farklı yorumu ve kendine özgü tarzıyla adını duyurdu. Bayhan yarışmadan sonra "Popstar", "Kısa Veda" ve "Hayal edemiyorum" isimli albümleri çıkardı. 2012 yılında STV'de yayınlanan, Hamdi Alkan'ın yönetmenliğini yaptığı Kendimize Doğru dizisinde uzun süre rol aldı. Kanal D'de yayınlanan Ankara'nın Dikmen'i adlı dizisine konuk oyuncu olarak renk kattı. Afyonkarahisar'da düzenlenen “Caz Festivali”nde, dünyaca ünlü caz sanatçıları olan Frank Sinatra, Andy Williams ve Louis Armstrong'un "My Way", "A time For Us" gibi eserlerini seslendirdi. 2013 yılında sokak müzisyenleri ile ilgili "Benim Yolum" isimli belgesel programının sunuculuğunu üstlendi. 2015 Ramazan Ayı Boyunca TRT İstanbul Kent Radyo'da yayınlanan "Direkler Arası" isimli Radyo tiyatrosunda Tuzsuz Deli Bekir Karakterini canlandırdı. 2016 yılı Ekim ayında Star'da yayınlanan Zuhal Topal'la isimli izdivaç programına evlenmek için katıldı ancak daha sonra bu programdan ayrıldı.

ALBÜMLERİ

Yıl Adı 2004 Hayal Edemiyorum 2008 Vurdumduymaz 2009 Kısa Veda 2011 Yalan 2011 Yenildim 2011 Cezayir Menekşesi 2013 Şafak Türküsü

SİNGLE'LARI

Yıl Adı 2008 Hoşgörülü Olmalıyız 2008 Bir Ben Mi 2008 Fırtına Sevda 2008 Kısa Sevda 2008 İnceden 2008 Hiç Bir Affın Yok

OYNADIĞI DİZİLER

Film Yıl Adı Rol Notlar 2012 Kendimize Doğru - İlk oyunculuk 2013 Arif Pancar - - 2014 Ankara'nın Dikmen'i - Konuk oyuncu

TV PROGRAMLARI