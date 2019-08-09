09 AĞUSTOS 2019
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Bayhan kimdir? Bayhan Gürhan kaç yaşındadır?

Popstar yarışmasıyla tanıdığımız, sesi ve duruşuyla Popstar döneminin unutulmaz isimlerinden olmuş Bayhan Gürhan, müzik dünyasındaki varlığını yeni şarkılarıyla sürdürmeye devam ediyor. Peki Bayhan kimdir? Bayhan Gürhan kaç yaşındadır? İşte merak edilenler...

09.08.2019 - 17:12 | Güncelleme: Magazin
Bayhan

Farklı şarkı söyleme tarzıyla, sesiyle ve sahnedeki duruşuyla Popstar programının unutulmaz isimlerinden biri haline gelmiş Bayhan Gürhan yeni şarkılarıyla müzik dünyasındaki varlığını sürdürüyor. Peki Bayhan kimdir? Bayhan Gürhan kaç yaşındadır? İşte yanıtı...

BAYHAN KİMDİR?

Bayhan, 14 Mart 1980 Adana doğumlu Türk söz yazarı ve müzisyendir. 2003 yılında düzenlenen Ercan Saatçi, Deniz Seki ve Armağan Çağlayan'ın jüriliğini yapmış olduğu Kanal D'de yayınlanan Popstar yarışmasında farklı yorumu ve kendine özgü tarzıyla adını duyurdu. Bayhan yarışmadan sonra "Popstar", "Kısa Veda" ve "Hayal edemiyorum" isimli albümleri çıkardı. 2012 yılında STV'de yayınlanan, Hamdi Alkan'ın yönetmenliğini yaptığı Kendimize Doğru dizisinde uzun süre rol aldı. Kanal D'de yayınlanan Ankara'nın Dikmen'i adlı dizisine konuk oyuncu olarak renk kattı. Afyonkarahisar'da düzenlenen “Caz Festivali”nde, dünyaca ünlü caz sanatçıları olan Frank Sinatra, Andy Williams ve Louis Armstrong'un "My Way", "A time For Us" gibi eserlerini seslendirdi. 2013 yılında sokak müzisyenleri ile ilgili "Benim Yolum" isimli belgesel programının sunuculuğunu üstlendi. 2015 Ramazan Ayı Boyunca TRT İstanbul Kent Radyo'da yayınlanan "Direkler Arası" isimli Radyo tiyatrosunda Tuzsuz Deli Bekir Karakterini canlandırdı. 2016 yılı Ekim ayında Star'da yayınlanan Zuhal Topal'la isimli izdivaç programına evlenmek için katıldı ancak daha sonra bu programdan ayrıldı.

ALBÜMLERİ

 
YılAdı
2004Hayal Edemiyorum
2008Vurdumduymaz
2009Kısa Veda
2011Yalan
2011Yenildim
2011Cezayir Menekşesi
2013Şafak Türküsü

SİNGLE'LARI

YılAdı
2008Hoşgörülü Olmalıyız
2008Bir Ben Mi
2008Fırtına Sevda
2008Kısa Sevda
2008İnceden
2008Hiç Bir Affın Yok

OYNADIĞI DİZİLER

Film
YılAdıRolNotlar
2012Kendimize Doğru-İlk oyunculuk
2013Arif Pancar--
2014Ankara'nın Dikmen'i-Konuk oyuncu

TV PROGRAMLARI

  • Popstar Türkiye (2004)
  • Mavi Şeker (konuk, 2008)
  • Akşam Keyfi (konuk, 2009)
  • Çarkıfelek (2012)
  • Arım Balım Peteğim (2011,Azer Bülbül ile düet yapmıştır)
  • Ben Burdan Atlarım (2013)
  • Benim Yolum (2013, sunucu)
  • Gündem Özel (2014, konuk)
  • İnsanlık Hali (2016, konuk)
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