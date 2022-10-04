UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Alman devi Bayern Münih ile Çekya temsilcisi Viktoria Plzen karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan karşılaşmadan Bayern, 5-0'lık skorla galip ayrıldı.

Bavyera ekibine üç puanı getiren golleri 7 ve 50. dakikalarda Leroy Sane, 13. dakikada Serge Gnabry, 21. dakikada Sadio Mane ve 59. dakika Maxim Choupo-Moting kaydetti.

Bayern Münih, bu sonucun ardından grupta 3'te 3 yaparak puanını 9'a çıkardı.

Viktoria Plzen'in ise henüz puanı bulunmuyor.

İki ekip, grubun dördüncü maçında bu kez Viktoria Plzen'in sahasında karşı karşıya gelecek.