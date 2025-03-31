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        Haberler Spor Futbol Bayern Münih'ten Mario Gomez'e yeni görev! - Futbol Haberleri

        Bayern Münih'ten Mario Gomez'e yeni görev!

        Bayern Münih, Red Bull Futbol Grubu'nda futbol direktörü olarak görev yapan Mario Gomez'e kulüpte görev vermeyi düşünüyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2025 - 21:36 Güncelleme: 31.03.2025 - 21:36
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        Bayern Münih'te Mario Gomez planı!
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        Bir dönem Beşiktaş forması giyen eski Alman futbolcu Mario Gomez, Bayern Münih'te yeni bir göreve başlayabilir.

        Sky'da yer alan habere göre, Alman devi eski futbolcuyu futbol direktörü olarak göreve getirmeyi düşünüyor.

        Şu an Red Bull Futbol Grubu'nda futbol direktörü olarak görev yapan Mario Gomez ile ilgilenen Bayern Münih, 39 yaşındaki ismin gelecek ile ilgili fikirlerini öğrenmek için araştırmalarda bulunuyor.

        Red Bull Futbol Grubu'nda 2022'de göreve başlayan 39 yaşındaki Alman futbol insanının söz konusu grupla 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

        Bayern Münih forması giydiği dönemde Alman ekibinin formasını 174 maçta giyen Gomez, 113 gol, 26 asistlik performans ortaya koymuştu.

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