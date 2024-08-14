Bayern Münih'ten Manchester United'a iki transfer

Premier Lig'de şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Manchester United, Alman devi Bayern Münih'te top koşturan iki oyuncuyu renklerine bağladı.

Manchester United, Bayern Münih'te forma giyen savunma oyuncuları Matthijs de Ligt ve Noussair Mazraoui'yi renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Matthijs de Ligt ile 5+1 yıllık, Noussair Mazraoui ile ise 4+1 yıllık sözleşme imzalandığı dile getirildi.

BONSERVİSLER

İngiliz basınına göre; Kırmızı Şeytanlar, de Ligt için Bayern'e 45 milyon euro bonservis ödeyecek. İki takım arasında yapılan anlaşmada 5 milyon euro'luk da bonus ödemesi olduğu ifade edildi.

İngiliz devi Mazraoui için ise 15 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro da bonus ödeyecek.