Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Beşiktaş
        BJK
        3
        Tümosan Konyaspor
        KON
        3
        Galatasaray
        GS
        3
        Fenerbahçe
        FB
        3
        Gaziantep FK
        GFK
        3
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        1
        ikas Eyüpspor
        EYP
        1
        Rams Başakşehir
        İBFK
        1
        Antalyaspor
        ANT
        1
        Göztepe
        GÖZ
        1
        Net Global Sivasspor
        SVS
        1
        Trabzonspor
        TS
        1
        Bellona Kayserispor
        KYS
        0
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        0
        Adana Demirspor
        ADS
        0
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        0
        Samsunspor
        SAMS
        0
        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Bayern Münih'ten Manchester United'a iki transfer - Futbol Haberleri

        Bayern Münih'ten Manchester United'a iki transfer

        İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Alman ekibi Bayern Münih'te forma giyen Matthijs de Ligt ile Noussair Mazraoui'yi kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2024 - 01:16 Güncelleme: 14.08.2024 - 01:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayern Münih'ten Manu'ya iki oyuncu!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Premier Lig'de şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Manchester United, Alman devi Bayern Münih'te top koşturan iki oyuncuyu renklerine bağladı.

        Manchester United, Bayern Münih'te forma giyen savunma oyuncuları Matthijs de Ligt ve Noussair Mazraoui'yi renklerine bağladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Matthijs de Ligt ile 5+1 yıllık, Noussair Mazraoui ile ise 4+1 yıllık sözleşme imzalandığı dile getirildi.

        BONSERVİSLER

        İngiliz basınına göre; Kırmızı Şeytanlar, de Ligt için Bayern'e 45 milyon euro bonservis ödeyecek. İki takım arasında yapılan anlaşmada 5 milyon euro'luk da bonus ödemesi olduğu ifade edildi.

        İngiliz devi Mazraoui için ise 15 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro da bonus ödeyecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe uzatmada yıkıldı!
        Fenerbahçe uzatmada yıkıldı!
        Safari aracı uçurumdan düştü! Anne öldü, bebeği yaralandı
        Safari aracı uçurumdan düştü! Anne öldü, bebeği yaralandı
        Mourinho'dan hakem ve penaltı tepkisi!
        Mourinho'dan hakem ve penaltı tepkisi!
        'Filistinliler canlı kalkan olarak kullanılıyor'
        'Filistinliler canlı kalkan olarak kullanılıyor'
        Lille'e turu VAR'la verdi!
        Lille'e turu VAR'la verdi!
        Bakan Fidan'dan kritik görüşmeler
        Bakan Fidan'dan kritik görüşmeler
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Dışişleri'nden Mescid-i Aksa baskını açıklaması
        Dışişleri'nden Mescid-i Aksa baskını açıklaması
        Eskişehir'deki bıçaklı dehşet: 5 kişiyi yaralayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı
        Eskişehir'deki bıçaklı dehşet: 5 kişiyi yaralayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı
        Rus iş insanına işkenceyle 100 milyon liralık senet imzalatıldı iddiası: Senedin alacaklısı tanıdık çıktı
        Rus iş insanına işkenceyle 100 milyon liralık senet imzalatıldı iddiası: Senedin alacaklısı tanıdık çıktı
        Kaçak sünnet hayatını kararttı: Küçük çocuğun cinsel organı kangren oldu
        Kaçak sünnet hayatını kararttı: Küçük çocuğun cinsel organı kangren oldu
        Rabiot'nun menajeri konuştu!
        Rabiot'nun menajeri konuştu!
        Komşuda "yılın en büyük yangını"
        Komşuda "yılın en büyük yangını"
        Süper Lig'in yeni yengeleri
        Süper Lig'in yeni yengeleri
        34 yaşında üniversiteyi kazandı
        34 yaşında üniversiteyi kazandı
        Avuçtaki taş asırlar sonra güneş ışığıyla buluştu
        Avuçtaki taş asırlar sonra güneş ışığıyla buluştu
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        Eski eşten sevgili olmadı
        Eski eşten sevgili olmadı
        Acı biber tüketmek ömrü uzatır mı?
        Acı biber tüketmek ömrü uzatır mı?
        En çok hangi ilde satış arttı?
        En çok hangi ilde satış arttı?
        Habertürk Anasayfa