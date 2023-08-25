Bayern Münih'ten kaleye takviye
Bayern Münih, Maccabi Tel Aviv'den kaleci Daniel Peretz ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Bayern Münih, Maccabi Tel Aviv'den İsrailli kaleci Daniel Peretz'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Alman takımıyla 5 yıllık sözleşme imzalayan Peretz'in 18 numaralı formayı giyeceği belirtildi.
Bayern Münih Genel Müdürü Jan-Christian Dreesen, 23 yaşındaki kalecinin transferi hakkında "Daniel büyük potansiyele sahip bir kaleci. Genç yaşlarında yeteneğini sadece yerel düzeyde değil, aynı zamanda uluslararası müsabakalarda da kanıtladı." ifadelerini kullandı.