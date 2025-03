Bayern Münih'te Beckenbauer'in 5 numaralı forması emekli ediliyor!

Bayern Münih, 125. kuruluş yıl dönümünü unutulmaz bir şekilde kutlamaya hazırlanıyor.

Kulüp, efsane futbolcusu Franz Beckenbauer'in formasını Allianz Arena'nın çatısına asarak ona özel bir saygı duruşunda bulunacak. Ayrıca, Beckenbauer'in ikonik 5 numaralı forması kulüp tarihinde ilk kez emekliye ayrılacak.

Bayern Münih'in bu anlamlı hamlesi, Bayer Leverkusen ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında hayata geçirilecek.

Stadyumun çatısının altına asılacak olan dev forma, 15.7 metre yüksekliğinde ve 10.4 metre genişliğinde olacak.

Kulüp Başkanı Herbert Hainer, bu özel anmanın Beckenbauer'e duyulan derin bağlılığı yansıttığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Franz Beckenbauer'i Allianz Arena'da bu eşsiz şekilde onurlandırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Burası Bayern Münih'in kalbinin attığı yer ve onun mirası her zaman yaşatılacak. Oyuncularımız ve taraftarlarımız bu özel bağı her an hissedebilecek."