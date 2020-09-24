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HaberlerFutbolSüper KupaSON DAKİKA! Bayern Münih Sevilla maçı CANLI YAYIN! Bayern Münih Sevilla maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bayern Münih - Sevilla maçı CANLI YAYIN

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih ile UEFA Avrupa Ligi kupasını müzesine götüren Sevilla, UEFA Süper Kupa'yı kazanmak için karşı karşıya geliyor. İspanyol ekipleri son 11 Süper Kupa'nın 9'unda şampiyonluğa ulaştı

24.09.2020 - 20:50 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA! Bayern Münih Sevilla maçı CANLI YAYIN! Bayern Münih Sevilla maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa'nın en büyüğü Macaristan'ın Budapeşte şehrinde belli oluyor. UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih ile UEFA Avrupa Ligi sahibi Sevilla, Süper Kupa maçında karşı karşıya geliyor. Son olarak İstanbul'da oynanan müsabakada Liverpool, Chelsea'yi penaltılarda geçerek kupanın sahibi olmuştu.

BAYERN MÜNİH: 0 - SEVILLA: 0
(İlk yarı oynanıyor)

STAT: Puskas Arena
HAKEM: Anthony Taylor
SAAT: 22.00
YAYIN: beIN Sports Haber ve beIN Sports HD 1

BAYERN MÜNİH: Neuer, Pavard, Süle, Hernandez, Alaba, Kimmich, Goretzka, Gnabry, Sane, Müller, Lewandowski

SEVILLA: Bounou, Navas, Carlos, Kounde, Escudero, Fernando, Jordan, Rakitic, Suso, Ocampos, De Jong

Futbolda 45. UEFA Süper Kupa, Almanya takımı Bayern Münih ile İspanya temsilcisi Sevilla arasındaki maç sonunda sahibini buluyor.

Geçen sezon Avrupa'nın kulüpler bazında iki büyük kupasını kazanan takımları karşı karşıya getiren UEFA Süper Kupa maçı, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih ile UEFA Avrupa Ligi kupasını müzesine götüren Sevilla takımları, UEFA Süper Kupa'yı kazanmak için mücadele ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle stada yüzde 30 kapasitede taraftarın kabul edileceği maçı, İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

Puskas Arena'da TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşma, beIN Sports Haber ve beIN Sports HD 1 kanallarından canlı yayımlanacak.

EN ÇOK MILAN VE BARCELONA KAZANDI

UEFA Süper Kupa'yı en çok müzesine götüren ekipler İtalya'nın Milan ve İspanya'nın Barcelona takımları oldu.

Barcelona ve Milan, bu büyük organizasyonda 5'er kez mutlu sona ulaştı. Barcelona 4, Milan ise 2 kez Süper Kupa'da maçlarını kaybetti.

Milan, 1989'da Barcelona'yı, 1990'da Sampdoria'yı, 1994'de Arsenal'ı, 2003'te Porto'yu, 2007'de de Sevilla'yı geçerek kupaya uzandı. İtalyan ekibi, 1973'te Ajax, 1993'te de Parma'ya kupayı kaptırdı.

Barcelona ise 1992'de Werder Bremen, 1997'de Borussia Dortmund, 2009'da Shakhtar Donetsk, 2011'de Porto, 2015'te Sevilla karşısında galip gelerek kupayı kazandı. Katalan ekibi, 1979'da Nottingham Forest, 1982'de Aston Villa, 1989'da Milan, 2006'da da Sevilla karşısında mağlup olarak kupayı müzesine götüremedi.

GALATASARAY 2000'DE KUPAYI MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

UEFA Süper Kupa'yı 2000 yılında Galatasaray kazanma başarısı gösterdi.

Galatasaray, Monaco'da 25 Ağustos 2000'de yapılan maçta UEFA Kupası şampiyonu olarak, Şampiyonlar Ligi şampiyonu İspanyol ekibi Real Madrid'in karşısına çıktı.

Normal süresi 1-1 biten müsabakayı Mario Jardel'in "altın golü" ile 2-1 kazanan sarı-kırmızılı ekip, kupayı Türkiye'ye getirerek önemli bir başarıya imza attı.

SON YILLARA İSPANYOL DAMGASI

İspanyol ekipleri son 11 Süper Kupa'nın 9'unda şampiyonluğa ulaştı.

Barcelona ile 2009'da başlayan seri, 2010, 2012 ve 2018'de Atletico Madrid, 2011 ve 2015'te Barcelona, 2014, 2016 ve 2017'de de Real Madrid ile devam etti.

Bu süreçte sadece Almanya'nın Bayern Münih ekibi, 2013'te İngiltere temsilcisi Chelsea'yi penaltılarla 5-4 yenerek Süper Kupa'yı kazandı.

Kupayı bugüne kadar en çok müzesine götüren de İspanyol takımları oldu.

İspanyollar bu yıla kadar 27 takımla yer aldıkları finalden 15 şampiyonluk çıkardı. İtalyanlar ise 13 finalde 9 kez şampiyonluğa ulaştı.

24 AYRI TAKIM SEVİNDİ

Kupayı, geçmişte 12 ülkeden, 24 farklı takım kazandı.

Kupada İtalya'nın Milan ve İspanya'nın Barcelona takımları 5'er, İspanyol ekibi Real Madrid ve İngiltere temsilcisi Liverpool 4'er, İspanya'dan Atletico Madrid ise 3 kez mutlu sona ulaştı.

UEFA Süper Kupa'ya ayrıca Ajax, Anderlecht, Juventus ve Valencia 2'şer, Aberdeen, Aston Villa, Chelsea, Dinamo Kiev, Galatasaray, Lazio, Manchester United, Mechelen, Nottingham Forest, Parma, Porto, Steaua Bükreş, Sevilla, Zenit ve Bayern Münih de birer kez sahip oldu.

1972'DEKİ SÜPER KUPA RESMİYET KAZANMADI

Hollanda'nın Ajax takımıyla, İskoçya'nın Glasgow Rangers ekibi arasında 1972'de oynanan Süper Kupa, UEFA tarafından resmi değerlendirmeye alınmadı.

O yıl Kupa Galipleri Kupası'nı kazanan Glasgow Rangers'ın, taraftarlarının olumsuz hareketleri sonucu Avrupa kupalarından bir yıl men edilmesi nedeniyle, UEFA iki takım arasında Süper Kupa oynanmasını desteklemedi. Bir gazetenin desteğiyle oynanan 2 maç sonunda Ajax rakibine üstünlük sağladı.

Süper Kupa, 1973'ten itibaren UEFA'nın resmi programına dahil edildi.

UEFA SÜPER KUPA MAÇLARI

UEFA Süper Kupa maçlarını oynayan ekipler ve alınan sonuçlar şöyle:

YılMaçSonuç
1973Ajax-Milan0-1, 6-0
1975Dinamo Kiev-Bayern Münih1-0, 2-0
1976Anderlecht-Bayern Münih1-2, 4-1
1977Liverpool-Hamburg1-1, 6-0
1978Anderlecht-Liverpool3-1, 1-2
1979Nottingham Forest-Barcelona1-2, 1-0
1980Valencia-Nottingham Forest1-2, 1-0
1982Aston Villa-Barcelona0-1, 3-0 (uzatma)
1983Aberdeen-Hamburg0-0, 2-0
1984Juventus-Liverpool2-0
1986Steaua Bükreş-Dinamo Kiev1-0
1987Porto-Ajax1-0, 1-0
1988Mechelen-PSV Eindhoven3-0, 0-1
1989Milan-Barcelona1-1, 1-0
1990Milan-Sampdoria1-1, 2-0
1991Manchester United-Kızılyıldız1-0
1992Barcelona-Werder Bremen1-1, 2-1
1993Parma-Milan0-1, 2-0 (uzatma)
1994Milan-Arsenal0-0, 2-0
1995Ajax-Real Zaragoza1-1, 4-0
1996Juventus-Paris Saint Germain6-1, 3-1
1997Barcelona-Borussia Dortmund2-0, 1-1
1998Chelsea-Real Madrid1-0
1999Lazio-Manchester United1-0
2000Galatasaray-Real Madrid2-1 (uzatma)
2001Liverpool-Bayern Münih3-2
2002Real Madrid-Feyenoord3-1
2003Milan-Porto1-0
2004Valencia-Porto2-1
2005Liverpool-CSKA Moskova3-1 (uzatma)
2006Sevilla-Barcelona3-0
2007Milan-Sevilla3-1
2008Zenit-Manchester United2-1
2009Barcelona-Shakhtar Donetsk1-0 (uzatma)
2010Atletico Madrid-Inter2-0
2011Barcelona-Porto2-0
2012Atletico Madrid-Chelsea4-1
2013Bayern Münih-Chelsea2-2 (5-4 penaltılarla)
2014Real Madrid-Sevilla2-0
2015Barcelona-Sevilla5-4 (uzatma)
2016Real Madrid-Sevilla3-2 (uzatma)
2017Real Madrid-Manchester United2-1
2018Atletico Madrid-Real Madrid4-2
2019Liverpool-Chelsea2-2 (5-4 penaltılarla)

(Not: İlk yazılan takımlar kupayı kazandı. Kupa, 1974, 1981 ve 1985 yıllarında düzenlenmedi)

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