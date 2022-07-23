Bayern Münih Manchester City maçı için geri sayım başlamış durumda. Şimdiden milyonlarca futbolseverin gözlerini çevirdiği Bayern Münih Manchester City maçıyla ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

BAYERN MUNIH MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN?

Bayern Münih Manchester City maçı bu gece saat 02:00'de başlayacak.

BAYERN MUNIH MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

Bayern Münih Manchester City maçının Türkiye'den yayıncı kuruluşu bulunmuyor.

Zorlu mücadele iki takımın YouTube kanallarında ücretli olarak yayınlanacak.