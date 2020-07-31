Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Alman temsilcisi Bayern Münih, son olarak Maccabi Tel Aviv'de oynayan 27 yaşındaki basketbolcu Jalen Reynolds'ı kadrosuna kattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Reynolds ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

ABD'li basketbolcu geçtiğimiz sezon Maccabi ile THY Euroleague'de 12 maçta 5.7 sayı ve 5.3 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.

Jalen Reynolds kariyerinde Xavier, Recanati, Reggio Emilia, Zenit St Petersburg ve Guangzhou Long Lions takımlarında da forma giydi.