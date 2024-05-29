Bayern Münih'in yeni teknik direktörü Vincent Kompany
Alman devi Bayern Münih'in Thomas Tuchel'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Vincent Kompany getirildi.
Bayern Münih, Thomas Tuchel ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına hız verdi. Kırmızı Beyazlıların yeni teknik direktörü Vincent Kompany oldu.
RESMEN AÇIKLANDI
Bayern Münih resmi sitesinden yaptığı açıklamada takımın başına Vincent Kompany'nin getirildiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada genç teknik adamla 2027'ye kadar sözleşme imzalandığı da belirtildi.
Öte yandan Bayern Münih, Vincent Kompany için Burnley’e 10 milyon euro tazminat bedeli ödeyecek.
96 MAÇA ÇIKTI
Burnley'in başında 2 sezonda 96 resmi maça çıkan Vincent Kompany bu karşılaşmalarda 41 galibiyet, 24 beraberlik ve 31 mağlubiyet alırken maç başına 1.53 puan ortalaması tutturdu.