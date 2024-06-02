Bayern Münih'in yeni hocası Kompany'den Sacha Boey kararı!
Bayern Münih'te teknik direktörlük görevine getirilen Vincent Kompany, geçen kış transfer döneminde Galatasaray'dan takıma katılan Sacha Boey hakkında kararını verdi. İşte detaylar...
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Teknik direktör Thomas Tuchel ile yollarını ayıran Bundesliga devi Bayern Münih, Burnley'i çalıştıran Vincent Kompany'yi takımın başına getirdi.
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Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren genç çalıştırıcının planları hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
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Kicker'da yer alan habere göre Vincent Kompany, geçen kış transfer döneminde Galatasaray'dan takıma katılan Sacha Boey'e daha fazla şans vermeyi düşünüyor.
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Kompany'nin Boey'in yaşadığı sakatlığın bir şanssızlık olduğunu düşündüğü ve daha fazla maçta oyuncuya forma vererek kalitesini göstermesini istediğini aktardı.
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ESKİ TAKIMINA İSTEMİŞTİ
Haberde, Kompany'nin Burnley'i çalıştırırken de Boey'i kadrosuna katmak istediği de hatırlatıldı.
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Bayern Münih forması ile sadece 2 maçta sahaya çıkabilen 23 yaşındaki sağ bek, toplamda 109 dakika sahada kalmıştı.
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