Bayern Münih ile Galatasaray 4. kez karşı karşıya - Futbol Haberleri

Bayern Münih ile Galatasaray 4. kez karşı karşıya - Futbol Haberleri

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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Galatasaray, yarın TSİ 23.00’te Allianz Arena’da Alman ekibi Bayern Münih ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, grupta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 berberlikle aldığı 4 puanla ikinci sırada bulunuyor. Münih ise 3 galibiyet sonucunda 9 puanla grupta ilk sırada yer alıyor.

4. RANDEVU

Bayern Münih ile Galatasaray bugüne kadar resmi maçlarda 3 kez rakip oldu. Bu mücadelelerde Alman ekibi 2 kez galip ayrılırken, 1 müsabaka da berabere sona erdi. Cimbom, 2 gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 10 gol gördü.

İstanbul’da oynanan grubun 3. maçını Bayern Münih 3-1’lik skorla kazandı.

AVRUPA'DA 312. MAÇ

REKLAM Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 311 kez oynadı. Söz konusu maçlarda Aslan, 112 defa sahadan galip ayrılırken, 116 kez de rakiplerine mağlup oldu. 83 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom, rakip fileleri 419 kez havalandırırken, kalesinde 460 gol gördü. ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ 120. MÜSABAKA

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında bugüne kadar 119 defa sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakaların 29’undan galibiyetle ayrılırken, 60 kez de kaybetti. 30 maç ise berabere sona erdi. Galatasaray, attığı 118 gole karşın, kalesini 204 gole kapatamadı. ALMAN TAKIMLARIYLA 31 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, Avrupa kupalarında Alman temsilcileri ile 31 resmi maça çıktı. Aslan; Magdeburg, Bayern Münih, Uerdingen, Stahl, Werder Bremen, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund, Hertha Berlin, Bayer Leverkusen, Hamburg ve Schalke 04 ile oynadığı 31 müsabakada 9 galibiyet, 11 mağlubiyet ve 11 beraberlik aldı. ICARDI 15 GOL ATTI

Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, bu sezon toplam 18 resmi karşılaşmada forma giydi ve fileleri toplam 15 kez havalandırdı. 30 yaşındaki futbolcu, bu gollerin 10’unu Süper Lig’de, 3’ünü UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde, 2’sini de gruplarda attı. BAYERN MÜNİH, BUNDESLIGA'DA 2'NCİ SIRADA Bayern Münih, bu sezon Bundesliga'da 10 karşılaşmaya çıktı ve 8 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Alman ekibi, topladığı 26 puanla lider Bayer Leverkusen'in ardından ikinci sırada yer alıyor. Münih ligde son olarak Der Klassiker’de deplasmanda Borussia Dortmund’u 4-0’lık skorla yendi.