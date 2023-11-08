Bayern Münih - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Okan Buruk'un 11'i
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında bu akşam deplasmanda Almanya temsilcisi Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip, Bayern Münih'in yanı sıra İngiltere'nin Manchester United ve Danimarka'nın Kopenhag takımlarının yer aldığı A Grubu'nda çıktığı 3 maçta birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşadı. Bavyera temsilcisi ise ilk 3 maçından da galibiyetle ayrılarak liderlik koltuğunda oturuyor. Peki Bayern Münih - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm detaylar...
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında bu akşam deplasmanda Almanya temsilcisi Bayern Münih ile karşılaşacak.
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Münih kentindeki Allianz Arena'da yapılacak maç, TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadele EXXEN'de yayınlanacak.
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Sarı-kırmızılı ekip, Bayern Münih'in yanı sıra İngiltere'nin Manchester United ve Danimarka'nın Kopenhag takımlarının yer aldığı A Grubu'nda çıktığı 3 maçta birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşadı.
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İlk maçında sahasında Kopenhag ile 2-0 geri düşmesine rağmen 2-2 berabere kalan Galatasaray, ikinci haftada deplasmanda Manchester United'ı 3-2 mağlup etti. Üçüncü haftada konuk ettiği Bayern Münih'e ise iyi bir performans sergilemesine rağmen 3-1 yenilen Galatasaray, topladığı 4 puanla ikinci sırada yer alıyor.
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Bavyera temsilcisi ise ilk 3 maçından da galibiyetle ayrılarak liderlik koltuğunda oturuyor.
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Grubun diğer maçında aynı saatte Kopenhag, Manchester United'ı ağırlayacak.
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İŞTE OKAN BURUK'UN MUHTEMEL 11'İ
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Muslera
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Sacha Boey
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Davinson Sanchez
- 11
Angelino
- 12
Abdülkerim Bardakcı
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- 13
Kaan Ayhan
- 14
Lucas Torreira
- 15
Hakim Ziyech
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- 16
Kerem Aktürkoğlu
- 17
Wilfried Zaha
- 18
Mauro Icardi
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