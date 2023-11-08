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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Bayern Münih - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Okan Buruk'un 11'i - Futbol Haberleri

        Bayern Münih - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Okan Buruk'un 11'i

        Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında bu akşam deplasmanda Almanya temsilcisi Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip, Bayern Münih'in yanı sıra İngiltere'nin Manchester United ve Danimarka'nın Kopenhag takımlarının yer aldığı A Grubu'nda çıktığı 3 maçta birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşadı. Bavyera temsilcisi ise ilk 3 maçından da galibiyetle ayrılarak liderlik koltuğunda oturuyor. Peki Bayern Münih - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 09:50 Güncelleme: 08.11.2023 - 09:50
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        • 1

          Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında bu akşam deplasmanda Almanya temsilcisi Bayern Münih ile karşılaşacak.

        • 2

          Münih kentindeki Allianz Arena'da yapılacak maç, TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadele EXXEN'de yayınlanacak.

        • 3

          Sarı-kırmızılı ekip, Bayern Münih'in yanı sıra İngiltere'nin Manchester United ve Danimarka'nın Kopenhag takımlarının yer aldığı A Grubu'nda çıktığı 3 maçta birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşadı.

        • 4

          İlk maçında sahasında Kopenhag ile 2-0 geri düşmesine rağmen 2-2 berabere kalan Galatasaray, ikinci haftada deplasmanda Manchester United'ı 3-2 mağlup etti. Üçüncü haftada konuk ettiği Bayern Münih'e ise iyi bir performans sergilemesine rağmen 3-1 yenilen Galatasaray, topladığı 4 puanla ikinci sırada yer alıyor.

        • 5

          Bavyera temsilcisi ise ilk 3 maçından da galibiyetle ayrılarak liderlik koltuğunda oturuyor.

        • 6

          Grubun diğer maçında aynı saatte Kopenhag, Manchester United'ı ağırlayacak.

        • 7

          İŞTE OKAN BURUK'UN MUHTEMEL 11'İ

        • 8

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