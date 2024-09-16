Bayern Münih'e Sacha Boey'den kötü haber!
Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'te Sacha Boey, menisküs yırtığı nedeniyle birkaç hafta sahalardan uzak kalacak.
Giriş: 16.09.2024 - 19:49 Güncelleme: 16.09.2024 - 19:49
Almanya Bundesliga devi Bayern Münih, Sacha Boey'in sakatlığı sebebiyle birkaç hafta forma giyemeyeceğini açıkladı.
Bavyera temsilcisi, 24 yaşındaki oyuncunun sol dizinde menisküs yırtığı olduğunu ve başarılı bir ameliyat geçirdiğini açıkladı.
Bu sezon 2 maçta 129 dakika süre alan Sacha Boey, bu süreçte 1 asistlik katkı sağladı.
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