Bayern Münih'e dev isimler! Yeni adaylar belirlendi
Gelecek sezon yoluna yeni teknik adamla yoluna devam edecek olan Bayern Münih'te ortaya yeni adaylar çıktı
- 1
Bundesliga'da şampiyonluk yarışında Bayer Leverkusen'in gerisinde kalarak büyük hayal kırıklığı yaratan Bayern Münih yıllar sonra son şampiyon ünvanını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.
- 2
Soyunma odasında da yaşanan gerginliklerin ardından teknik adam Thomas Tuchel ile gelecek sezon yolların ayrılması kararı alındı. Bunun üzerine Bayern Münih'te ortaya yeni adaylar çıktı.
- 3
İlk hedef Xabi Alonso
Bayer Leverkusen ile harikalar yaratan eski oyuncusu Alonso'yu ilk hedefi yapan Bayern Münih güçlü rakiplerle yarışabilir. Liverpool da sezon sonunda görevi bırakacak olan Jurgen Klopp yerine İspanyol ismi düşünüyor.
-
- 4
Zidane bombası
Alman basınından Sport Bild'in haberine göre Bayern Münih, Real Madrid ile büyük başarlar yakalayan Zinedine Zidane ismini de gündemşine aldı.
- 5
Fransız teknik adam Fransa Milli Takımı ile Real Madrid'i beklese de Didier Deschamps ve Carlo Ancelotti'nin kontrat uzatması Bayern - Zidane birlikteliğini güçlendiriyor.
- 6
Mourinho ve Conte
Sebastian Hoeneß... Bayern Münih'in onursal başkanı Uli Hoeneß'in yeğeni, Bundesliga'da üçüncü sırada yer alan Stuttgart'ta bu sezonun formda isimlerinden olurken ismi listeye girdi.
-
- 7
Son olarak Jose Mourinho ve Antonio Conte, Foot Mercato'nun yaptığı habere göre Bayern Münih'in durumunu yakından takip ediyor.