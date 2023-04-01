Almanya Bundesliga’nın 26. haftasında Bayern Münih ve Borussia Dortmund Allianz Arena’da karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 13. dakikasında Gregor Kobel’in kendi kalesine attı golle Münih 1-0 öne geçti. Bavyera ekibinin Alman orta saha oyuncusu Thomas Müller, müsabakanın 18 ve 23. dakikasında attığı iki gol ile skoru 3-0 getirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. Karşılaşmanın 50 dakikasında farkı 4’e çıkartan golü Kingsley Coman attı. Konuk ekip maçın 72. dakikasında Emre Can'ın penaltıdan attığı golle farkı 3'e indirdi. Dortmund 90+2’de Donyell Malen ile bir gol daha bulurken, bu skor maçın sonucu oldu. Bayern Münih Der Klassiker derbisini 4-2 kazanarak yeni teknik direktörü Thomas Tuchel ile ilk maçında galip ayrılarak liderliğe yükseldi.