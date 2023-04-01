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Bayern Münih - Borussia Dortmund: 4-2 (MAÇ SONUCU)

Bayern Münih, Bundesliga’nın 26. haftasında ağırladığı Borussia Dortmund’u 4-2 mağlup etti. Yeni hocası Thomas Tuchel yönetimindeki ilk maçından galibiyetle ayrılan Bavyera ekibi, rakibini geride bırakıp liderliğe yükseldi.

Giriş: 01.04.2023 - 21:50 | Güncelleme: ABONE OL
Bayern Münih - Borussia Dortmund: 4-2 (MAÇ SONUCU)
İHA

Almanya Bundesliga’nın 26. haftasında Bayern Münih ve Borussia Dortmund Allianz Arena’da karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 13. dakikasında Gregor Kobel’in kendi kalesine attı golle Münih 1-0 öne geçti. Bavyera ekibinin Alman orta saha oyuncusu Thomas Müller, müsabakanın 18 ve 23. dakikasında attığı iki gol ile skoru 3-0 getirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. Karşılaşmanın 50 dakikasında farkı 4’e çıkartan golü Kingsley Coman attı. Konuk ekip maçın 72. dakikasında Emre Can'ın penaltıdan attığı golle farkı 3'e indirdi. Dortmund 90+2’de Donyell Malen ile bir gol daha bulurken, bu skor maçın sonucu oldu. Bayern Münih Der Klassiker derbisini 4-2 kazanarak yeni teknik direktörü Thomas Tuchel ile ilk maçında galip ayrılarak liderliğe yükseldi.

Bayern Münih puanını 55’e çıkartırken, 11 maç sonra kaybeden Dortmund ise 53 puanda kalarak 2. sıraya geriledi.

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