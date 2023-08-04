Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Futbol Almanya Bayer Leverkusen, Xabi Alonso'nun sözleşmesini 3 yıl uzattı - Futbol Haberleri

        Bayer Leverkusen, Xabi Alonso'nun sözleşmesini 3 yıl uzattı

        Bayer Leverkusen, İspanyol teknik direktör Xabi Alonso'nun sözleşmesinin 3 yıl uzatıldığını açıkladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 16:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Leverkusen, Xabi Alonso'nun sözleşmesini uzattı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen, geçen sezon takımın başına getirdikleri İspanyol teknik direktör Xabi Alonso ile 3 yıllık yeni bir sözleşme imzalandığını duyurdu.

        Geçtiğimiz sezonu 50 puanla 6. sırada tamamlayan Almanya Bundesliga ekibinin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada Xabi Alonso’nun sözleşmesinin 30 Haziran 2026’ya kadar uzatıldığını aktarıldı.

        Bayer 04 hissedarlar komitesi başkanı Werner Wenning, Alonso’nun yeni sözleşmeye imza atmasını kulübümüz için güçlü bir işaret olduğunu vurguladı. Bayer CEO'su Fernando Carro ise sağlanan anlaşmanın iki taraf için de yarar sağlayacak bir gelişme olduğunu söyledi.

        Geçtiğimiz sezon Leverkusen ile 37 maça çıkan 41 yaşındaki teknik adam, 17 galibiyet, 10 beraberlik ve 10 mağlubiyet elde etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ve Fransa açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ve Fransa açıklaması!
        Susuzluk şikayetiyle içtiği aşırı su sonu oldu
        Susuzluk şikayetiyle içtiği aşırı su sonu oldu
        Şampiyonluk oranları açıklandı!
        Şampiyonluk oranları açıklandı!
        İstanbul'da vahşet! Sevgilisi boğazını kesip öldürdü!
        İstanbul'da vahşet! Sevgilisi boğazını kesip öldürdü!
        Konut dışı satış farkı açıyor
        Konut dışı satış farkı açıyor
        Ünlülerin tepkisi sürüyor
        Ünlülerin tepkisi sürüyor
        TSK'da bir ilk yaşandı! İşte ilk kadın amiralimiz!
        TSK'da bir ilk yaşandı! İşte ilk kadın amiralimiz!
        Tesla'nın ezeli rakibinden gövde gösterisi
        Tesla'nın ezeli rakibinden gövde gösterisi
        Babasını öldürüp kredi kartıyla sevgilisine altın almış! Böyle evlat olmaz olsun!
        Babasını öldürüp kredi kartıyla sevgilisine altın almış! Böyle evlat olmaz olsun!
        UEFA ülke puanının önemi!
        UEFA ülke puanının önemi!
        O diyet beyin fonksiyonlarını koruyor! İşte nedeni
        O diyet beyin fonksiyonlarını koruyor! İşte nedeni
        Orta sahaya 3 isim gündemde!
        Orta sahaya 3 isim gündemde!
        "Linç etmeyin, Sakine'yi tanımıyorum"
        "Linç etmeyin, Sakine'yi tanımıyorum"
        Akdeniz'in yüzey suyu sıcaklığında rekor seviye
        Akdeniz'in yüzey suyu sıcaklığında rekor seviye
        "Yıldızlar kulübü olduk"
        "Yıldızlar kulübü olduk"
        Ev üstüne ev yaptılar!
        Ev üstüne ev yaptılar!
        Barbie hayatı sorguluyor...
        Barbie hayatı sorguluyor...
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        "Fiyatları düşürmek için tek çözüm arsa payının düşmesi"
        "Fiyatları düşürmek için tek çözüm arsa payının düşmesi"
        'Çok ayıp, söylemem'
        'Çok ayıp, söylemem'
        Habertürk Anasayfa