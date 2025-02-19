Bayburt'un karla kaplı menderesleri görsel şölen sunuyor
Bayburt'un Demirözü ilçesinde, aralıklarla devam eden kar nedeniyle, kıvrımlar oluşturarak akan menderesler beyaza büründü
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Bayburt'un Demirözü ilçesinde karla kaplanan menderesler güzel manzaralar oluşturdu.
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Bölgede bir süredir aralıklarla etkili olan kar nedeniyle ilçedeki köyler beyaza büründü.
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Yaz aylarında bölgedeki köylerin otlak ile su ihtiyacını karşılayan ova ve menderesler kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.
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Beşpınar köyünde yazın rengarenk çiçekler ve yemyeşil doğa arasında kıvrımlar oluşturarak akan mendereslerin, kışın farklı güzellikleri dronla görüntülendi.
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