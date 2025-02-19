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        Haberler Yaşam Bayburt'un karla kaplı menderesleri görsel şölen sunuyor

        Bayburt'un karla kaplı menderesleri görsel şölen sunuyor

        Bayburt'un Demirözü ilçesinde, aralıklarla devam eden kar nedeniyle, kıvrımlar oluşturarak akan menderesler beyaza büründü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 10:30 Güncelleme: 19.02.2025 - 10:30
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          Bayburt'un Demirözü ilçesinde karla kaplanan menderesler güzel manzaralar oluşturdu.

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          Bölgede bir süredir aralıklarla etkili olan kar nedeniyle ilçedeki köyler beyaza büründü.

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          Yaz aylarında bölgedeki köylerin otlak ile su ihtiyacını karşılayan ova ve menderesler kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

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          Beşpınar köyünde yazın rengarenk çiçekler ve yemyeşil doğa arasında kıvrımlar oluşturarak akan mendereslerin, kışın farklı güzellikleri dronla görüntülendi.

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