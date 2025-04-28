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        Bayburt'ta şehit yakınları için at binme ve ok atma etkinliği

        Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Gençlik Merkezi iş birliğiyle şehit ailelerine yönelik at binme ve ok atma etkinliği düzenlendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 11:15 Güncelleme: 28.04.2025 - 11:15
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        Bayburt'ta şehit yakınları için etkinlik
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        Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Gençlik Merkezi iş birliğiyle şehit ailelerine yönelik at binme ve ok atma etkinliği düzenlendi.

        Yeşilyurt köyü at çiftliğinde "23 Nisan Neşesi" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Gençlik Merkezi lider ve gönüllüleri gözetiminde ata bindirilen çocuklar, at üzerinde çiftlik turu yaptılar.

        İlk kez ata binen çocuklar, doyasıya eğlendiklerini belirterek, çok mutlu olduklarını söylediler. Şehitlerin yakınları da atları besleyerek, temiz doğada atlı safari yaptılar.

        Keyifli bir gün geçirdiğini dile getiren şehit yakınları da, programda emeği geçenlere teşekkürlerini ilettiler. Program, günün anısına çekilen toplu hatıra fotoğrafının ardından son buldu.

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        #yerel haberler
        #bayburt haberleri
        #şehit yakınları
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