Bayburt'ta otomobil devrildi! 1'i çocuk 3 ölü

Bayburt-Gümüşhane karayolu Akşar köyü mevkisinde seyreden Mikail Akbudak'ın (29) kullandığı otomobil, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Akbudak ile eşi Büşra (28) ve 3 yaşındaki kızları Gökçen, ağır yaralandı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bayburt Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazada ölen sürücü Mikail Akbudak'ın, Trabzon'da jandarma uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.