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Bayburt Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Bayburt Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Meclis’i belirlemek için sandık başına gitti. YSK'nın seçimlerle ilgili yayın yasağı kararının kalmasının ardından Bayburt Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçları da gelmeye başladı. 14 Mayıs 2023 Bayburt seçim sonuçları ve önde olan parti ile Cumhurbaşkanı adayı hakkında bilgi edinmek için sonuçları haberimizden canlı takip edebilirsiniz. Peki, Bayburt seçim sonuçlarına göre ile hangi parti ve Cumhurbaşkanı adayı önde? Bayburt genel seçim sonuçları son durum nedir? İşte, resmi olmayan sonuçlara göre 14 Mayıs 2023 Bayburt Cumhurbaşkanı seçim sonucu ve milletvekili genel seçim sonuçları canlı takip ekranı

Giriş: 14.05.2023 - 22:02 | Güncelleme: ABONE OL
Bayburt Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Bayburt Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları
HABERTURK.COM

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Bayburt başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Bayburt Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Bayburt seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Bayburt Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Bayburt Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 87.11 seçime katılım oranı sağlanırken saat 22:02 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 100 oldu. Bayburt Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 38.747 oyla yüzde 78.88 - Kemal Kılıçdaroğlu: 7.546 oyla yüzde 15.36 - Sinan Oğan: 2.697 oyla yüzde 5.49 - Muharrem İnce: 130 oyla yüzde 0.26 aldı. Bayburt 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;

Recep Tayyip Erdoğan: 38.747 oyla yüzde 78.88

Kemal Kılıçdaroğlu: 7.546 oyla yüzde 15.36

Sinan Oğan: 2.697 oyla yüzde 5.49

Muharrem İnce: 130 oyla yüzde 0.26



Bayburt Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 86.62 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 22:02 itibarıyla yüzde 100 oranında açıldı. 2023 Bayburt milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 39.326 oyla yüzde 80.48 - Millet İttifakı: 7.910 oyla yüzde 16.19 - Ata İttifakı: 422 oyla yüzde 0.86 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 219 oyla yüzde 0.45 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 27 oyla yüzde 0.05 aldı. Saat 22:02 itibarıyla 2023 Bayburt milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:


Cumhur İttifakı: 39.326 oyla yüzde 80.48

Millet İttifakı: 7.910 oyla yüzde 16.19

Ata İttifakı: 422 oyla yüzde 0.86

Emek ve Özgürlük İttifakı: 219 oyla yüzde 0.45

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 27 oyla yüzde 0.05

AK Parti: 29.476 oyla yüzde 60.33

MHP: 8.200 oyla yüzde 16.78

İYİ Parti: 7.910 oyla yüzde 16.19

YENİDEN REFAH: 1.375 oyla yüzde 2.81

ZP: 383 oyla yüzde 0.78

BBP: 275 oyla yüzde 0.56

YEŞİL SOL: 175 oyla yüzde 0.36

MEMLEKET: 167 oyla yüzde 0.34

ANAP: 68 oyla yüzde 0.14

TİP: 44 oyla yüzde 0.09

AP: 39 oyla yüzde 0.08

AB: 22 oyla yüzde 0.05

MP: 18 oyla yüzde 0.04

GENÇ: 16 oyla yüzde 0.03

HKP: 16 oyla yüzde 0.03

TKP: 16 oyla yüzde 0.03

HAKPAR: 13 oyla yüzde 0.03

GBP: 13 oyla yüzde 0.03

YP: 11 oyla yüzde 0.02

MİLLİYOL: 7 oyla yüzde 0.01

TKH: 6 oyla yüzde 0.01

SOL PARTI: 5 oyla yüzde 0.01

CHP: 0 oyla yüzde 0.00



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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