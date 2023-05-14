Bayburt Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Bayburt Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları

HABERTURK.COM

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Bayburt başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Bayburt Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Bayburt seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Bayburt Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Bayburt Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 87.11 seçime katılım oranı sağlanırken saat 22:02 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 100 oldu. Bayburt Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 38.747 oyla yüzde 78.88 - Kemal Kılıçdaroğlu: 7.546 oyla yüzde 15.36 - Sinan Oğan: 2.697 oyla yüzde 5.49 - Muharrem İnce: 130 oyla yüzde 0.26 aldı. Bayburt 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;



Recep Tayyip Erdoğan: 38.747 oyla yüzde 78.88Kemal Kılıçdaroğlu: 7.546 oyla yüzde 15.36Sinan Oğan: 2.697 oyla yüzde 5.49Muharrem İnce: 130 oyla yüzde 0.26

Bayburt Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 86.62 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 22:02 itibarıyla yüzde 100 oranında açıldı. 2023 Bayburt milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 39.326 oyla yüzde 80.48 - Millet İttifakı: 7.910 oyla yüzde 16.19 - Ata İttifakı: 422 oyla yüzde 0.86 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 219 oyla yüzde 0.45 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 27 oyla yüzde 0.05 aldı. Saat 22:02 itibarıyla 2023 Bayburt milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."

Cumhur İttifakı: 39.326 oyla yüzde 80.48Millet İttifakı: 7.910 oyla yüzde 16.19Ata İttifakı: 422 oyla yüzde 0.86Emek ve Özgürlük İttifakı: 219 oyla yüzde 0.45Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 27 oyla yüzde 0.05AK Parti: 29.476 oyla yüzde 60.33MHP: 8.200 oyla yüzde 16.78İYİ Parti: 7.910 oyla yüzde 16.19YENİDEN REFAH: 1.375 oyla yüzde 2.81ZP: 383 oyla yüzde 0.78BBP: 275 oyla yüzde 0.56YEŞİL SOL: 175 oyla yüzde 0.36MEMLEKET: 167 oyla yüzde 0.34ANAP: 68 oyla yüzde 0.14TİP: 44 oyla yüzde 0.09AP: 39 oyla yüzde 0.08AB: 22 oyla yüzde 0.05MP: 18 oyla yüzde 0.04GENÇ: 16 oyla yüzde 0.03HKP: 16 oyla yüzde 0.03TKP: 16 oyla yüzde 0.03HAKPAR: 13 oyla yüzde 0.03GBP: 13 oyla yüzde 0.03YP: 11 oyla yüzde 0.02MİLLİYOL: 7 oyla yüzde 0.01TKH: 6 oyla yüzde 0.01SOL PARTI: 5 oyla yüzde 0.01CHP: 0 oyla yüzde 0.00