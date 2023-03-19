Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Bayburt-Erzurum kara yolu, kar ve tipi nedeniyle kapandı

Bayburt-Erzurum kara yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

Giriş: 19.03.2023 - 22:39 | Güncelleme: ABONE OL
Bayburt-Erzurum kara yolu, kar ve tipi nedeniyle kapandı
Bayburt-Erzurum kara yolu, kar ve tipi nedeniyle kapandı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

İki kent arasındaki kara yolunun Kop Dağı Geçidi mevkisinde kar ve tipi etkili oldu.

Karayolları ekipleri, kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını güçlükle sürdürüyor.

Bölgede güvenlik önlemi alan trafik ekipleri ise araçların geçişine izin vermiyor.

Vatandaşlardan Ömer Faruk Işık, AA muhabirine, Bayburt'tan Aşkale ilçesine doğru giderken yolda mahsur kaldıklarını belirterek, "Aracımız çekiciye yükleniyor. Bu saatlerde yoğun bir kar yağışı var. Aynı zamanda hava çok soğuk ve yol şartları da zor. Karayolları ekipleri ve diğer vatandaşların desteğiyle buradan kurtulmaya çalışıyoruz." dedi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Afyonkarahisar'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı
"Baharın müjdecisi" kardelenler
Coğrafi işaretle tescillendi
Coğrafi işaretle tescillendi
Tunceli-Erzincan kara yolu zincirsiz TIR geçişlerine kapatıldı
Tunceli-Erzincan kara yolu zincirsiz TIR geçişlerine kapatıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.