Bayatlamayan tuzlu kurabiye tarifi

Çay saatlerinin vazgeçilmezi,bayatlamayan tuzlu kurabiyeler misafirlerinize, çocukların beslenme çantasına koyacağınız pratik ve leziz bir tattır. Gelin hep birlikte yapımına başlayalım.

Bayatlamayan Tuzlu Kurabiye İçin Gereken Malzemeler:

Bayatlamayan Tuzlu Kurabiyenin Yapılışı:

Püf Noktası: