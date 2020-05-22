Bayatlamayan tuzlu kurabiye tarifi

Çay saatlerinin vazgeçilmezi,bayatlamayan tuzlu kurabiyeler misafirlerinize, çocukların beslenme çantasına koyacağınız pratik ve leziz bir tattır. Gelin hep birlikte yapımına başlayalım.
Bayatlamayan Tuzlu Kurabiye İçin Gereken Malzemeler:
- 250 gram margarin
- 2 yemek kaşığı toz şeker
- 2 yemek kaşığı sirke
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 paket kabartma tozu
- 1 yumurta sarısı üstüne
- Aldığı kadar un (yaklaşık 3 su bardağı)
Bayatlamayan Tuzlu Kurabiyenin Yapılışı:
- İlk olarak margarin ve sıvıyağ yoğurma kabında karıştırılır.
- Daha sonra diğer malzemeler eklenerek karıştırmaya devam edilir.
- En son un azar azar eklenerek kulak memesi kıvamında ele yapışmayan bir hamur elde edilir.
- El de ettiğiniz bu hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar kopararak yağlanmış fırın tepsisine aralıklı dizilir.
- Üzerlerine yumurta sarısı sürülür ve susam ya da çörek otu serpilir.
- 180 dereceli fırında üzerleri kızarana kadar pişirilir.
- Bu malzemelerden yaklaşık iki tepsi kurabiye çıkmaktadır.
- Afiyet olsun...
Püf Noktası:
- Tuzlu kurabiye yapımında ununu mutlaka eleyin.
- Kullanacağınız tüm malzemeler hepsinin oda sıcaklığında olmalıdır.
- Yumurtalarınız taze olmalıdır.
- Yoğurt taze olmalı, ekşi olmamalıdır.
- Margarin ya da sıvı yağ kullanabilirsiniz.
- Kabartma tozu veya karbonatı eleyerek kullanın.
- Karbonat kullanıyorsanız üzerine bir kaç dalma limon sıkın.
- Yağın katı olması ölçünüzü değiştirir.
- Tuzu, mutlaka una veya sıvıların içine katın.
- Tuzlu kurabiyelerde yumurtalar çırpılmasa da olur.
- Malzemeler iyice birbirine yedirilmelidir.
- Peynir kullanırsanız, hamura tuz ya hiç koymayın yada az koyun.
- Hamur iyice özleşene kadar yoğurun.
- Hamur yaptıktan sonra mutlaka buzdolabında 30 dakika dinlendirin.
- Yumurtaların akını içine, sarısını üzerine koyun.
- Kurabiyelerin üzerini susam, çörekotu veya pul biberle süsleyin.
- Fırın 180 derecede olmalıdır.
- Tuzlu kurabiyelerin pişirimi daha pratiktir.
- 30-35 dakikada genelde pişer.
- Fırınınızın pişirme sürelerini biliyorsanız, daha iyi pişer.
- Fırından çıkan kurabiyeleri biraz soğuduktan sonra servis edin.
- Tuzlu kurabiyelerinizi cam kavanoz veya teneke kavanozlarda saklayın.
- Tuzlu kurabiyeler, tatlı kurabiyelere oranla daha geç bayatlar.
- Mahlep katarsanız daha geç bayatlamasını sağlarsınız…
- Hamuruna birkaç damla limon veya sirke damlatılırsa kıyır kıyır olur.
- Yağını biraz fazla katarsanız daha gevrek olur.
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