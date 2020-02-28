Bayatlamayan poğaça nasıl yapılır? Puf gibi kabaran hamuruyla uzun süre yiyebileceğiniz bayatlamayan poğaça tarifiyle karşınızdayım. Dilediğiniz iç malzemeyle hazırlayacağınız bu enfes lezzet ağzınızda adeta eriyip gidecek.
Bayatlamayan Poğaça Malzemeler:
- 1 adet yumurta
- 1/2 su bardağı yoğurt
- 1/2 su bardağı zeytinyağı
- 3/4 su bardağı ılık süt
- 1/4 su bardağı ılık su
- 1/2 paket yaş maya (21 gram)
- 1/2 yemek kaşığı toz şeker
- 3,5 su bardağı un
- 1/2 tatlı kaşığı tuz
İçi için:
- 300 gram az yağlı beyaz peynir
- 1/4 demet maydanoz
Üzeri için:
- 1 adet yumurta sarısı
- 1 yemek kaşığı Ayçiçek yağı
- 1 tatlı kaşığı çörek otu
Bayatlamayan Poğaça Yapılışı:
- Ilık süt ve suyu geniş bir karıştırma kabına alın. Yaş maya ve toz şekeri ekleyip karıştırdıktan sonra mayanın aktive olması için 10 dakika bekletin.
- Maya tamamen eridikten sonra zeytinyağı, yumurta, tuz ve yoğurdu katın. Tüm malzemeyi elinizle karıştırın.
- Elenmiş un ve tuzu yavaş yavaş ekleyip hamuru toparlanana kadar yoğurmaya başlayın.
- Ele yapışmayacak ve yumuşak bir kıvamda bir hamur elde ettiğiniz zaman üzerini temiz nemli bir bezle kapatıp 50 dakika kadar oda sıcaklığında dinlendirin.
- İç harç için; Rendelenmiş az yağlı beyaz peynirle karıştırın. Maydanoz yapraklarını incecik kıyın. Arzu ettiğiniz baharatları ilave edin. Mayaladığınız hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar kopartıp avuç içinizde açın. Orta kısımlarına hazırladığınız iç harçtan biraz katıp yuvarlayarak kapatın.
- Tepsiye aralıklı olarak dizdiğiniz hamurların üzerine çırpılmış yumurta sarısıyla ayçiçek yağını sürün. Tepsi içeresinde mayalanması için 10-15 dakika kadar bekletin. Önceden ısıtılmış olduğunuz 180 derecede 30 dakika kadar pişirin. Sevdiklerinizle birlikte çay demleyerek afiyetle yiyin.
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