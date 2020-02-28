Bayatlamayan poğaça nasıl yapılır? Puf gibi kabaran hamuruyla uzun süre yiyebileceğiniz bayatlamayan poğaça tarifiyle karşınızdayım. Dilediğiniz iç malzemeyle hazırlayacağınız bu enfes lezzet ağzınızda adeta eriyip gidecek.

Bayatlamayan Poğaça Malzemeler:

İçi için:

Üzeri için:

Bayatlamayan Poğaça Yapılışı: