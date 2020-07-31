Bay Yanlış bu akşam neden yok? Bay Yanlış yeni bölüm ne zaman? soruları dizinin izleyicilerinin gündeminde. Bay Yanlış dizisi normalde bu akşam 6. bölümüyle FOX TV ekranlarında olmalıydı. Ancak FOX TV yayın akışında dizinin yeni bölümü bulunmuyor. İşte Bay Yanlış ile ilgili detaylar...
BAY YANLIŞ NEDEN YOK?
Bay Yanlış'ın bu akşam neden yayınlanmadığıyla ilgili bir açıklama yok. Ancak bugün Kurban Bayramı'nın ilk günü olduğu için dizinin yeni bölümünün yayınlanmadığı tahmin ediliyor.
BAY YANLIŞ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Bay Yanlış 6. yeni bölümü ile 7 Ağustos Cuma günü ekranlarda olacak.
Bay Yanlış 6. yeni bölüm fragmanı;
BAY YANLIŞ 5. SON BÖLÜM ÖZETİ
Serdar’la Göcek’te karşılaşan Ezgi ve Özgür, Serdar’ın da, Ebru’nun düğününe katılacağını öğrendiklerinde ne yapacaklarını düşünmeye başlarlar. Arkadaşları düğünü olaysız atlatmaları için fikir üretmeye ve onlara yardımcı olmaya çalışır. Bu arada Sevim ve Nevin çok iyi anlaşırlar, kısa zamanda Fitnat’ın yönlendirmesiyle Ezgi ve Özgür’ü baş göz etmek için plan yapmaya başlarlar. Ezgi ve Özgür de ailelerini üzmemek için, birbirlerine uygun değilmiş gibi numara yaparlar. Bu halleri aileleri de, ikisinin evlenmesi konusunda şüpheye sokar. Acaba Ezgi ve Özgür’ün bu oyunu başarılı olacak mıdır?
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