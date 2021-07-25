Baturalp Ünlü, Tokyo'ya veda etti

Milli yüzücü Baturalp Ünlü, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na veda etti.

Baturalp Ünlü, Tokyo Aquatics Centre'da 200 metre serbest seçme yarışlarında mücadele etti.

Yarışlarda 1.49.75'lik derecesiyle serisinde 8. olan ve genel sıralamada da 34.'lükte kalan milli yüzücü, Tokyo 2020'den elenen sporcu oldu.