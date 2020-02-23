Batman’da yapılan eş zamanlı operasyonlarda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Bulut Kutlu’nun haberine göre, Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümü ekipleri kent genelinde silah ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 2 adet kalaşnikof uzun namlulu silah, 3 adet uzun namlulu silah şarjörü, 80 adet uzun namlulu silah mermisi, 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tabanca şarjörü ve 17 adet değişik çap ve markada fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 kişi, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan yasal işlem yapılarak, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.