Batman'daki saldırgan tutuklandı

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Batman'da sağlık çalışanlarına bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Beşiri Devlet Hastanesi'nin acil servisinde dün rahatsızlanan annesine müdahale edilirken dışarıya çıkarılmaya çalışılan E.B. (37) ile görevliler arasında arbede yaşandı.

Görevliler, bıçakla saldırı girişiminde bulunan şüpheli E.B'yi polise ihbar etti.

Hastaneye gelen polis ekipleri, E.B'yi gözaltına aldı.

Gözaltı işlemi esnasında hastanenin güvenlik görevlilerinden birine vurmaya kalkışan şüpheli, polislerce etkisiz hale getirildi.

Dört suç kaydının bulunduğu öğrenilen E.B, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

BAKAN KOCA DA SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Konuyla ilgili sosyal medyadan paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, "Sağlık Bakanı Fahretti Koca, "Batman Beşiri Devlet Hastanesinde dün görevlilere bıçaklı saldırı olduğu haberi kamuoyuna yansımıştı. Hastane güvenlik görevlisine yapılan saldırının zanlısı ve Emniyette 4 ayrı suç kaydı olan şahıs tutuklandı." ifadelerini kullandı.

Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir



