Batman ve Mardin okullar tatil oldu mu? 20 Ocak 2022 yarın Batman ve Mardin okullar tatil mi, kar tatili var mı? - Son Dakika

Batman ve Mardin okullar yarın tatil mi? Sorusu öğrenci ve veliler tarafından merak konusu oldu. Tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışı Batman ve Mardinli vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. İşte kar tatili haberlerine dair detaylar...

BATMAN VE MARDİN'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Mardin'de etkili olan kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Vali Mahmut Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okulların yarın tatil edildiğini belirtti.

Demirtaş, engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli sayılacağını aktardı.

Batman'a ilişkin bir açıklama ise henüz yapılmadı.

BATMAN VE MARDİN HAVA DURUMU

Çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Siirt, Batman, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzeybatısında kuzeyli, doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.