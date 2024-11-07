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        Haberler Gündem 3. Sayfa Batman haberleri: Bir kentte havai fişek satışı ve kullanımı yasaklandı | Son dakika haberleri

        Bir kentte havai fişek satışı ve kullanımı yasaklandı!

        Batman il sınırlarında havai fişek satışı ve kullanımı ikinci bir emre kadar yasaklandı. Açıklamada, "Güvenlik önlemleri alınmadan kullanılan piroteknik maddelerden kaynaklanan yaralanma, ölüm ve bu maddelerin izinsiz zamansız veya uygunsuz yerlerde kullanımından ötürü halkımızda meydana gelen korku, heyecan ve paniğin önlenmesi, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla ikinci bir emre kadar yasaklandı" denildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 09:19 Güncelleme: 07.11.2024 - 09:33
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        Bir kentte havai fişek satışı yasaklandı!
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        Batman Valiliği'nden yapılan duyuruda vatandaşların duyarlı olması istendi. Açıklamada, “Batman il sınırları ile bağlı köy, kasaba ve ilçelerinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, kamu esenliğinin sağlanması amacı ile son günlerde özellikle gösteri, yürüyüş, protesto eylemlerinde, her türlü etkinlik ve faaliyetlerde havai fişek kullanıldığı, izinsiz ve ehil olmayan kişiler tarafından yapılan bu uygulamanın halkın yoğun olduğu yerlerde panik ve korkuya yol açtığı ayrıca istenmeyen olaylar olabileceği ve halkı tedirgin ettiği, şenlik ve işaret fişeklerinin bakkal, kırtasiye, market, büfe ve bunun gibi yerlerde satıldığı, bu maddelerin küçük çocuklar tarafından kullanılması sonucu yaralanmalara yol açtığı müşahede edilmiştir.

        Bu nedenle gerekli güvenlik önlemleri alınmadan kullanılan piroteknik maddelerden kaynaklanan yaralanma, ölüm ve bu maddelerin izinsiz zamansız veya uygunsuz yerlerde kullanımından ötürü halkımızda meydana gelen korku, heyecan ve paniğin önlenmesi, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla ikinci bir emre kadar yasaklandı” denildi.

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        #Batman
        #Son dakika haberler
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